I ministri degli Esteri del gruppo Quad — Stati Uniti, Australia, India e Giappone — hanno lanciato un'iniziativa congiunta focalizzata sui minerali critici, con l'obiettivo di contrastare il dominio della Cina nel settore e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento nell'Indo-Pacifico.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha accolto martedì a Washington i suoi omologhi, riaffermando l’allineamento strategico del gruppo nonostante le tensioni bilaterali vissute durante l’amministrazione Trump.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, in una dichiarazione relativa all’incontro, ha affermato che l’iniziativa QUAD sui minerali critici mira a “garantire e diversificare le catene di approvvigionamento di minerali critici al fine di rafforzare la sicurezza economica e la resilienza collettiva”.

Sebbene i quattro paesi condividano preoccupazioni comuni riguardo alla crescente influenza della Cina, recentemente si sono verificate tensioni nelle relazioni a causa della campagna globale sui dazi doganali del Presidente Donald Trump e delle pressioni esercitate sugli alleati affinché aumentino le spese per la difesa

Il Giappone aveva rinviato il dialogo a livello ministeriale in risposta alle richieste di Washington di aumentare i contributi alla difesa.

Il Financial Times ha riportato che queste pressioni sembrerebbero provenire da Elbridge Colby, responsabile delle politiche di difesa del Pentagono, e che Colby ha suscitato preoccupazioni anche in Australia chiedendo una revisione dell’accordo sui sottomarini AUKUS.

‘È ora di agire’

L’India, invece, ha respinto le dichiarazioni di Trump riguardo agli sforzi per allentare le tensioni con il Pakistan dopo il sanguinoso attacco in Kashmir, definendole “un’interpretazione errata degli eventi”.

Nonostante queste tensioni, Rubio ha utilizzato l'incontro del Quad per sottolineare le priorità di Washington nella regione. "È il momento di passare all'azione," ha dichiarato, notando che 30-40 aziende dei quattro paesi si sono incontrate per coordinarsi su minerali critici e altre questioni economiche.

La portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Tammy Bruce, ha dichiarato che il Quad ha “riaffermato il suo impegno condiviso per un Indo-Pacifico libero e aperto” e continuerà a lavorare su questioni legate alla sicurezza marittima, alla sovranità e alla stabilità regionale.

Dopo la sessione di gruppo, Rubio ha tenuto incontri bilaterali con Takeshi Iwaya del Giappone, Subrahmanyam Jaishankar dell'India e Penny Wong dell'Australia.

Parlando a New York prima degli incontri, Jaishankar ha dichiarato che “le relazioni non saranno mai prive di difficoltà”, ma ha aggiunto che “è importante mantenere questa tendenza in una direzione positiva”. La sicurezza marittima, la tecnologia, la preparazione alle pandemie e l’istruzione sono stati evidenziati come settori chiave della cooperazione.

All’inizio della riunione del Quad, Jaishankar ha dichiarato: “Siamo tutti determinati a garantire un Indo-Pacifico libero e aperto.” Ha poi aggiunto: “I nostri sforzi sono focalizzati nel sostenere un ordine internazionale basato sulle regole.”

Punti di attrito

Gli analisti hanno avvertito che le frizioni su commercio e difesa potrebbero oscurare i progressi. L'ex ambasciatore australiano a Washington, Arthur Sinodinos, ha affermato che c'è un forte interesse per una maggiore chiarezza da parte di Washington su AUKUS e commercio, così come per un potenziale incontro tra il Primo Ministro Anthony Albanese e Trump.

Nicholas Szechenyi del Center for Strategic and International Studies ha osservato che le relazioni tra Stati Uniti e Giappone stanno perdendo slancio, affermando: “I giapponesi sembrano essere stanchi delle lezioni pubbliche dell’amministrazione riguardo alle spese per la difesa.”

Richard Rossow, analista per l’India presso lo stesso centro, ha definito l’approccio di Trump “goffo”, ma ha affermato che le ragioni strategiche ed economiche a lungo termine della collaborazione quadrilaterale rimarranno solide.