Il caccia di quinta generazione della Türkiye, KAAN, ha ottenuto un'importante convalida delle ambizioni tecnologiche e della credibilità strategica del Paese grazie a un accordo di esportazione storico.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha recentemente annunciato che 48 jet KAAN saranno venduti all'Indonesia, segnando non solo un accordo storico, ma anche un punto di svolta nel percorso della Türkiye nel settore della difesa.

L'accordo rappresenta una crescente fiducia internazionale nella capacità della Türkiye di fornire tecnologie avanzate e pronte per il combattimento.

“Nell'ambito del nostro accordo con il nostro amico e fratello Indonesia, 48 jet KAAN saranno prodotti in Türkiye ed esportati,” ha condiviso il presidente Erdogan tramite il suo account ufficiale sui social media.

“Beneficeremo anche delle capacità industriali locali dell'Indonesia durante la produzione.”

L'accordo, che segue una serie di visite diplomatiche di alto livello tra i due Paesi, segna un cambiamento significativo nella percezione dei prodotti di difesa turchi, non solo alternative economiche, ma risorse affidabili e all'avanguardia.

“Questo accordo rivela la forza della nostra industria della difesa nazionale,” ha dichiarato il presidente.

“Congratulazioni a tutte le istituzioni coinvolte, in particolare alla nostra Agenzia per l'Industria della Difesa e a TUSAS, per il loro ruolo nel garantire questo accordo storico. Spero che questa partnership porti prosperità a entrambe le nazioni e rivolgo la mia sincera gratitudine al presidente Subianto (dell'Indonesia) per la sua leadership e visione.”

Un caccia richiesto dal mondo

KAAN rappresenta il culmine dell'ingegneria aerospaziale turca come caccia multiruolo di quinta generazione.

Si distingue come una piattaforma di nuova generazione grazie alla sua avanzata manovrabilità, alla bassa firma radar e agli avionici basati sull'intelligenza artificiale.

Progettato per prestazioni superiori sia in operazioni aria-aria che aria-terra, KAAN riflette l'obiettivo strategico della Türkiye di raggiungere l'autosufficienza nelle tecnologie di difesa.

Al centro del successo di KAAN c'è Turkish Aerospace Industries (TUSAS). Il CEO dell'azienda, Mehmet Demiroglu, spiega come lo sviluppo strutturato e la roadmap delle prestazioni dell'aereo abbiano alimentato una crescente domanda.

“Il progetto KAAN sta procedendo secondo i piani,” ha dichiarato Demiroglu a TRT World.

“Il nostro secondo prototipo dovrebbe volare entro la fine del 2025 o l'inizio del 2026, seguito da un terzo poco dopo. Il nostro obiettivo è avere almeno due — idealmente tre — jet KAAN in volo contemporaneamente nel 2025.”

Le consegne su larga scala all'Aeronautica Militare Turca, ha affermato il direttore generale, sono previste per la fine del 2028 o l'inizio del 2029.

TUSAS prevede di produrre 500 unità entro il 2034, un obiettivo che riflette sia la domanda internazionale che la fiducia istituzionale nel futuro della piattaforma. “KAAN è il gioiello della corona di una trasformazione nazionale nell'ingegneria aerospaziale,” ha reso noto Demiroglu.

Parlando della roadmap della sua azienda, ha osservato che TUSAS sta entrando in nuovi mercati con l'obiettivo di aumentare i suoi ricavi da circa 3 miliardi di dollari l'anno scorso a 4,3 miliardi di dollari nel 2025.

L'azienda, che è cresciuta fino a quasi 16.000 dipendenti, opera ora negli Stati Uniti, in Europa e in tutta l'Asia.

“Lavoriamo a stretto contatto con leader globali dell'aerospazio come Boeing, Airbus e Spirit Aerosystems, supportati da oltre 400 sistemi di produzione avanzati,” ha aggiunto Demiroglu.

Potenziare la fiducia: il motore TF35000

Per un caccia di quinta generazione guadagnare fiducia globale, la propulsione deve essere all'altezza dell'ambizione. È qui che entra in gioco il motore TF35000 di TEI.

Mahmut Aksit, CEO di TUSAS Engine Industries (TEI), in un'intervista esclusiva con TRT World condivide dettagli sull'importanza del motore: “KAAN è sviluppato non solo come struttura aerodinamica, ma come sistema completamente indigeno. Insieme al nostro partner TRMOTOR, stiamo sviluppando il cuore dell'aereo — il motore TF35000 — interamente con capacità domestiche.”

Il design del motore offre 35.000 libbre di spinta al livello del mare, efficienza ottimizzata del carburante e un'architettura unica adatta alle esigenze di combattimento di quinta generazione.

“TF35000 non è solo un progetto di motore,” afferma. “È la costruzione di un ecosistema nazionale, dai materiali ad alta temperatura alle infrastrutture di test, fino alla capacità di produzione e all'eccellenza ingegneristica.”

Il motore TF35000 alimenterà le 48 unità KAAN destinate all'Indonesia.

“Con questo, non stiamo solo esportando un caccia di quinta generazione — stiamo esportando il componente più complesso e critico per la missione, sviluppato e prodotto dalla Türkiye. Questo è un salto trasformativo verso l'indipendenza tecnologica strategica,” afferma Aksit.

KAAN come segnale strategico

L'analista di difesa Arda Mevlutoglu offre approfondimenti indipendenti su ciò che rende KAAN un prodotto credibile a livello globale.

“KAAN è un caccia di quinta generazione ancora in fase di test. Si prevede che entri in pieno servizio operativo all'inizio degli anni 2030. Una volta completato, diventerà la spina dorsale della capacità di attacco dell'Aeronautica Militare Turca,” ha dichiarato Mevlutoglu a TRT World.

“L'accordo con l'Indonesia è un segnale potente. Acquisire una piattaforma così strategica richiede un impegno e una fiducia a lungo termine, e questo accordo evidenzia la crescente fiducia nel settore aerospaziale della Türkiye.”

Sottolinea il ruolo di KAAN oltre il combattimento aereo, citando il suo motore costruito a livello nazionale e gli avionici avanzati. Il caccia, afferma, migliorerà la deterrenza della Türkiye nei cieli.

“È una dichiarazione di capacità nazionale e prontezza futura.”

Dal prototipo al potere negoziale

Il primo volo di KAAN nel febbraio 2024 ha segnato una pietra miliare simbolica e tecnologica. Il suo nome, svelato dal Presidente Erdogan durante l'evento Century of the Future nel 2023, è da allora diventato sinonimo di una nuova era della difesa per la Türkiye.

“Stiamo assistendo a qualcosa di più di un contratto di difesa,” aveva dichiarato il Presidente Erdogan. “Stiamo assistendo all'emergere di una potenza aerospaziale sovrana.”

Lo slancio continua. Al 55° Salone Aeronautico di Parigi, Baykar, il principale produttore di UAV della Türkiye, ha firmato una joint venture con l'italiana Leonardo per co-sviluppare sistemi senza pilota di nuova generazione.

La partnership è un'ulteriore prova di fiducia nell'ingegneria turca.

Dai caccia ai droni, dalle linee di assemblaggio nazionali alle piattaforme di lancio globali, la Türkiye non sta più semplicemente costruendo armi — sta costruendo una “potenza aerospaziale sovrana,” come afferma il presidente Erdogan.