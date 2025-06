La Cina ha ospitato giovedì i ministri della Difesa di Iran e Russia per un incontro nella città costiera orientale di Qingdao, sullo sfondo della guerra in Medio Oriente e di un vertice dei paesi della NATO in Europa che ha concordato di aumentare le spese militari.

Pechino ha a lungo cercato di presentare l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), composta da 10 membri, come un contrappeso ai blocchi di potere guidati dall'Occidente, promuovendo una maggiore collaborazione tra i suoi paesi membri in ambito politico, di sicurezza, commerciale e scientifico.

L'incontro si è svolto il giorno successivo a un vertice dei leader della NATO all'Aia, dove i membri hanno concordato di incrementare le spese per la difesa per soddisfare le richieste del presidente statunitense Donald Trump.

Il ministro della Difesa cinese Dong Jun ha descritto l'incontro di giovedì a Qingdao, sede di una grande base navale cinese, come un contrappeso a un mondo caratterizzato da "caos e instabilità".

'Cambiamenti epocali'

"Con l'accelerazione dei cambiamenti epocali, l'unilateralismo e il protezionismo sono in aumento", ha dichiarato Dong accogliendo mercoledì i capi della difesa di Russia, Iran, Pakistan, Bielorussia e altri paesi, secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua.

"Atti egemonici, dominanti e prepotenti minano gravemente l'ordine internazionale", ha avvertito.

Ha esortato i suoi omologhi a "intraprendere azioni più robuste per salvaguardare congiuntamente l'ambiente per uno sviluppo pacifico".

Incontrando Dong a margine del vertice, il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha elogiato i legami tra i due paesi, definendoli "a un livello senza precedenti".

"Le relazioni amichevoli tra i nostri paesi mantengono una dinamica di sviluppo positiva in tutte le direzioni", ha affermato.

La Cina si è presentata come una parte neutrale nella guerra della Russia contro l'Ucraina, anche se i governi occidentali affermano che i suoi stretti legami hanno fornito a Mosca un supporto economico e diplomatico cruciale.