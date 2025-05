I rivali di guerra Ucraina e Russia si preparano a tenere i primi colloqui diretti in oltre tre anni, con il presidente russo Vladimir Putin escluso dalla lista dei partecipanti.

La delegazione russa è arrivata in Türkiye giovedì per negoziare un possibile cessate il fuoco con l'Ucraina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti.

"La delegazione russa è atterrata" a Istanbul, ha riferito una fonte all'agenzia.

La Türkiye gioca un ruolo importante qui perché ha buone relazioni con tutti i partner rilevanti ed è vista come una sede seria”, dice Il capo della NATO, Mark Rutte.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva sfidato Putin a incontrarlo di persona a Istanbul, ma i nomi della delegazione russa includono solo un team di livello inferiore.

Un funzionario ucraino ha dichiarato che non c'è stato alcun accordo su quando inizieranno i colloqui con la Russia in Türkiye giovedì, smentendo le notizie dei media russi.

Andriy Kovalenko, un funzionario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina, ha scritto sull'app Telegram che l'inizio dei colloqui alle 10:00 (0700 GMT) "non era pianificato e non era vero".

Decine di migliaia di persone sono state uccise dall'inizio dell'offensiva nel febbraio 2022. La Russia ha occupato circa un quinto del territorio ucraino in quello che è uno dei peggiori conflitti in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

Putin aveva proposto di tenere colloqui il 15 maggio a Istanbul come controproposta dopo che l'Ucraina e le nazioni europee avevano chiesto la scorsa settimana un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Zelenskyy ha accettato, ma ha dichiarato questa settimana che se Putin non parteciperà personalmente, ciò indicherà che non è realmente interessato alla pace.

"Questa è la sua guerra... Pertanto, i negoziati dovrebbero essere con lui," ha detto Zelenskyy.

La delegazione del Cremlino sarà guidata da Vladimir Medinsky, un consigliere di linea dura di Putin ed ex ministro della cultura, che era stato coinvolto nei negoziati del 2022.

Putin, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov — che erano stati indicati come possibili negoziatori principali dopo aver guidato precedenti colloqui con gli Stati Uniti — non sono stati inclusi nella lista della delegazione del Cremlin

Medinsky è considerato influente nel promuovere le rivendicazioni storiche della Russia sul territorio ucraino.

Gli altri tre negoziatori sono stati nominati come il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il vice ministro della Difesa Alexander Fomin e Igor Kostyukov, direttore dell'agenzia di intelligence militare russa GRU.

I leader europei hanno dichiarato che nuove sanzioni saranno rapidamente imposte alla Russia se i colloqui di Istanbul non produrranno risultati.

Alla vigilia dei colloqui, Zelenskyy ha dichiarato che deciderà i prossimi "passi" dell'Ucraina in base a chi rappresenterà Mosca.

"L'Ucraina è pronta per qualsiasi formato di negoziati e non abbiamo paura degli incontri. Domani in Türkiye," ha detto Zelenskyy. "Aspetto di vedere chi arriverà dalla Russia. Poi deciderò quali passi l'Ucraina dovrà intraprendere."

La Russia insiste che i colloqui affrontino quelle che definisce le "cause profonde" del conflitto, inclusa la "denazificazione" e la smilitarizzazione dell'Ucraina.

Ha inoltre ribadito che l'Ucraina deve cedere i territori occupati dalle truppe russe.

Kiev ha dichiarato che non riconoscerà i suoi territori come russi, anche se Zelenskyy ha riconosciuto che l'Ucraina potrebbe recuperarli solo attraverso mezzi diplomatici.

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, sarà a Istanbul venerdì. Rubio ha incontrato il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga durante un incontro della NATO in Türkiye mercoledì.

E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mercoledì ha indicato che potrebbe assumere un ruolo di mediazione in Türkiye.

"Non so se lui (Putin) sarebbe lì se io non ci fossi," ha detto Trump ai giornalisti che lo accompagnavano in un tour in Medio Oriente.

"So che gli piacerebbe che io fossi lì, ed è una possibilità. Se potessimo porre fine alla guerra, ci penserei," ha detto.