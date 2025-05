Cioccolato di Dubai. L'ultima tendenza virale su internet e perfetto esempio di come il cibo possa diventare un fenomeno globale con la giusta combinazione di sapore, tempismo e clamore. La barretta di cioccolato è nata come soluzione alle voglie di una donna incinta, ma è esplosa online grazie agli influencer dei social media.

In passato, le tendenze alimentari erano plasmate dai ricchi e potenti - re, imperatori e governanti delle regioni. Se al Re fosse piaciuto qualcosa, così sarebbe stato anche per la corte. Tutti volevano assaggiare quello che mangiavano i nobili. Dopotutto, erano loro a decidere i menu dei banchetti, le prelibatezze degne di essere ricercate e quali avrebbero ottenuto i riflettori. Ma oggi, i nostri re e regine moderni sono gli influencer dei social media.

In questo episodio, analizzeremo come il cibo diventa un fenomeno globale e il ruolo che i social media giocano nel creare - o distruggere - le tendenze alimentari. Quindi, prendete qualcosa da sgranocchiare e cominciamo.

Un ottimo esempio di un Re la cui passione influenzò la corte è Re Carlo XII di Svezia. Nel 1714, portò una ricetta per il köfte, polpette di agnello e manzo speziate, dalla Türkiye. Questa ricetta si è poi evoluta nelle ora famose köttbullar svedesi. Più di 50 anni dopo, durante il regno di Gustavo III, le polpette venivano servite ai banchetti reali. Sono diventate un simbolo della cucina svedese. Oggi, le polpette svedesi sono famose in tutto il mondo, in particolare grazie anche alle vendite nelle caffetterie dell'IKEA, il rivenditore di mobili.

Nel mondo di oggi, non hai più bisogno di un re. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un video ben fatto con un ottima tempistica un cibo che sembri delizioso, con un sapore unico e coinvolgente che o offre un'esperienza soddisfacente per essere ignorata. Poi aggiungi un influencer popolare al mix e boom, potresti avere un fenomeno alimentare globale.

Suddividiamo questo in un processo in tre fasi: L'Inizio, Il Picco e La Caduta.

Fase uno: "La Scintilla"

Tutto inizia con una scintilla. Di solito una svolta innovativa su un cibo tradizionale o qualcosa che cattura l'occhio di un creatore di tendenze, un food blogger, un influencer di instagram, Tik Tok ecc

Forse avete sentito parlare dei cronut di New York. Era solo un'idea che è iniziata in un caffè eccentrico e ha attirato l’attenzione delle giuste persone. Ed è esattamente quello che è successo con il cioccolato di Dubai.

Forse l'hai visto apparire nel tuo feed di TikTok. È un cioccolato ispirato al Medio Oriente che sta ottenendo milioni di visualizzazioni, mi piace e condivisioni. E tutto è iniziato con Sarah Hamouda, una cioccolatiera britannico-egiziana con base a Dubai.

Il cioccolato è nato dalle voglie di gravidanza di Sarah e non era destinato a diventare virale. Ma il fatto è che questo cioccolato è diverso, combinando il crunch del "kadayif" con il ricco sapore della crema di pistacchio. Ha una consistenza irresistibile e, cosa più importante, crunch in modo incredibile quando lo mordi.

Non ci è voluto molto prima che questa barretta di cioccolato diventasse un fenomeno culturale internazionale. In questo modo, vediamo come le tendenze alimentari hanno il potere di rimodellare la cultura creando esperienze condivise che trascendono i confini e connettono le persone a livello globale. Molte persone amano il cibo fusion, e il crunch parla alla nostra esperienza sensoriale. Tutto questo ha spinto la tendenza alla fase successiva: il picco.

Fase due: Il Picco

Una grande parte della cultura alimentare di oggi è che le persone vogliono sentire una connessione con ciò che mangiano, e le piattaforme dei social media danno loro gli strumenti per farlo. Per esempio, l'influencer di TikTok Maria Vehera ha pubblicato un video di sé stessa mentre mangia il cioccolato di Dubai nella sua auto. Non ci è voluto molto prima che il video diventasse virale, accumulando oltre 56 milioni di visualizzazioni.

Presto, tutti hanno iniziato a pubblicare le proprie versioni, mostrando quel soddisfacente crunch, che è diventato una parte chiave del suo fascino. Ma la follia del cioccolato di Dubai è davvero sfuggita di mano grazie alla sua esclusività. L'azienda permette solo 500 ordini al giorno, disponibili in determinati orari e solo attraverso una piattaforma "Deliveroo." Questo crea un'aura di mistero intorno al prodotto. Non puoi semplicemente entrare in un negozio e comprarlo quando vuoi. Pensa a come funzionano i migliori biglietti per i concerti: se non puoi averlo, lo vuoi ancora di più.

Ora, grandi nomi come Lindt sono saliti sul carro, rilasciando le loro versioni del cioccolato di Dubai. Anche se tecnicamente sono "copie", la reputazione di questi marchi aggiunge un livello di legittimità alla tendenza. È un modo per i grandi player di sfruttare l'energia virale e realizzare profitti.

Anche il governo degli UAE ha utilizzato la fama della barretta di cioccolato come strumento di marketing per promuovere il loro turismo. Hanno creato contenuti video online che promuovono l'attività di Sarah così come articoli di notizie intitolati "Tutto quello che devi sapere su FIX, il cioccolato virale di Dubai." È diventato parte dell'identità della città, un delizioso souvenir per le masse.

Ma tutte queste copie rendono il cioccolato di Dubai meno esclusivo? Tutto questo clamore alla fine spoglia il cibo del suo fascino e lo trasforma in una tendenza mainstream?

Che ci porta alla... Fase tre: La Caduta

Ma ciò che sale deve scendere. Spesso, una volta che qualcosa diventa virale, il mercato viene inondato di imitatori e diventa sovraesposto. O a volte quando il clamore semplicemente non soddisfa le aspettative, la prossima grande cosa arriva e la nostra tendenza alimentare scompare.

lI bagel arcobaleno sono diventati virali nel 2015 grazie a The Bagel Store a Brooklyn, New York, che ha introdotto questa delizia instagrammabile al mondo. I vivaci bagel erano avvolti con audaci colori arcobaleno e spesso abbinati a eccessive guarnizioni di crema al formaggio. Il fascino visivo dei bagel arcobaleno li ha resi perfetti per i social media, portando a un aumento della domanda e persino ispirando panetterie in tutto il paese a replicare l'aspetto.

Ma non ci è voluto molto prima che il fascino dei dolci brillanti iniziasse a svanire. Una volta visto come una divertente svolta sulla colazione classica, il bagel ora ha iniziato a sembrare troppo artificiale, e le persone sono passate alla prossima tendenza alimentare: il cronut.

Un ibrido tra un croissant e una ciambella, anche il cronut ha avuto inizio a New York, introdotto dal pasticcere francese Dominique Ansel. La svolta unica su due tipici prodotti da forno ha fatto sì che la gente facesse la fila per ore per provarlo. E come previsto, le panetterie di tutto il mondo hanno cercato di replicarlo. Ma oggi, anche se ancora occasionalmente visto sui social media, il cronut e il bagel arcobaleno sono reliquie nostalgiche di momenti specifici nella cultura alimentare di internet.

Tutte queste tendenze alimentari erano una volta innovazioni rivoluzionarie. Hanno creato eccitazione non solo perché avevano un buon sapore, ma perché rappresentavano qualcosa di nuovo. Il cioccolato di Dubai non è diverso. Combina tradizione e innovazione, offre esclusività ed è progettato per l'era digitale dove il cibo può riguardare tanto l'esperienza quanto il sapore. Quindi... incontrerà lo stesso destino?

Quindi perché siamo così ossessionati dal cibo di tendenza? La risposta si trova nell'intersezione tra cultura, tecnologia e psicologia. Dal cioccolato di Dubai ai classici, è chiaro che per il consumatore medio dei social media il cibo non è più solo sostentamento: è un'esperienza. E i social media ci danno una piattaforma per condividere quell'esperienza. Le persone fanno la fila per provare cibi di tendenza perché ne hanno sentito e visto così tanto online che vogliono sperimentarlo da soli e unirsi alla conversazione - sia per elogiarlo che per criticarlo.

Questo è tutto per l'episodio di oggi. Grazie per aver ascoltato, e alla prossima - rimanete soddisfatti e informati! Questo episodio di (Inserire nome del podcast) è stato adattato da un articolo su TRT World.