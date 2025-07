Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il Ministro della Difesa Nazionale Yasar Guler visiteranno il Pakistan il 9 luglio, nell'ambito degli sforzi per rafforzare il partenariato strategico tra i due paesi e approfondire la cooperazione bilaterale per la pace regionale.

Fonti del Ministero degli Affari Esteri hanno riferito martedì che la delegazione turca terrà incontri con il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Ishaq Dar, e il Maresciallo di Campo Syed Asim Munir, capo dell'esercito.

Türkiye e Pakistan godono di strette relazioni bilaterali nei settori dell'economia, del commercio e della difesa. La visita di alto livello mira a promuovere ulteriormente la cooperazione bilaterale nei campi della sicurezza e della lotta al terrorismo.

Ankara e Islamabad condividono interessi strategici comuni per la stabilità regionale, in particolare nel contesto dei problemi creati dal terrorismo. Entrambe le parti hanno espresso posizioni comuni sulle principali sfide che affrontano il mondo musulmano, in particolare sulla questione palestinese.

I principali funzionari turchi e i loro omologhi pakistani esamineranno i progressi compiuti dalla riunione del Consiglio di Cooperazione Strategica di Alto Livello, tenutasi a Islamabad nel febbraio 2025. Verranno inoltre esaminate le preparazioni per la prossima riunione prevista in Türkiye nel 2026.

La Türkiye è stata il primo paese a esprimere solidarietà a Islamabad e a condannare gli attacchi aerei transfrontalieri dell'India che hanno causato la morte di 31 civili all'inizio della guerra di quattro giorni tra i due paesi dell'Asia meridionale a maggio. Da allora, Ankara ha ribadito la sua determinazione a sostenere la pace e la stabilità nella regione.

La delegazione turca discuterà anche misure per rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa. Entrambi i paesi considerano l'instabilità in Afghanistan una minaccia diretta alla sicurezza e stabilità regionale.

Il Pakistan sostiene la lotta della Türkiye contro organizzazioni terroristiche come FETO, PKK e Daesh. Secondo un rapporto del 2023, la Türkiye è ora il secondo maggiore fornitore di armi del Pakistan. Nel 2023, Ankara ha soddisfatto l'11% del fabbisogno totale di armi di Islamabad, esportando armamenti e munizioni per un valore di 21 milioni di dollari.

Fidan ha effettuato la sua prima visita ufficiale in Pakistan dal 18 al 20 maggio 2024. Più recentemente, ha incontrato il Ministro degli Esteri pakistano Dar il 21-22 giugno a Istanbul durante la 51ª riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC).

Le relazioni tra i due paesi sono state istituzionalizzate al più alto livello politico attraverso il Consiglio di Cooperazione di Alto Livello, istituito nel 2009, successivamente elevato a Consiglio di Cooperazione Strategica di Alto Livello (HLSCC).

In questo contesto, le riunioni dell'HLSCC offrono un'importante opportunità per affrontare e migliorare in modo completo le relazioni bilaterali.

Il volume commerciale tra i due paesi si attesta a circa 1 miliardo di dollari. Nel 2024, il volume commerciale ha raggiunto 1,3 miliardi di dollari, con esportazioni turche pari a 918 milioni di dollari e importazioni pari a 440 milioni di dollari.

Gli investimenti totali della Türkiye in Pakistan ammontano a circa 2 miliardi di dollari. Le imprese di costruzione turche hanno realizzato 72 progetti in Pakistan, per un valore complessivo di circa 3,5 miliardi di dollari.

Sono in corso iniziative per sviluppare nuove opportunità di cooperazione nei settori dell'energia e dei minerali critici tra i due paesi. L'Accordo di Offerta Congiunta, firmato nell'aprile 2025 tra la Turkish Petroleum Corporation e tre compagnie petrolifere nazionali pakistane, che consente l'esplorazione congiunta di petrolio e gas, è considerato un passo significativo.