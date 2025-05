Il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan si è congratulato per la commemorazione del 19 maggio, Giornata della gioventù e dello sport e della Commemorazione di Mustafa Kemal Atatürk.

In un messaggio condiviso dalla Direzione per le Comunicazioni turco su X lunedì, Erdoğan ha sottolineato il significato storico del 19 maggio, che segna l’inizio della Guerra d’indipendenza lanciata nel 1919 sotto la guida di Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore della Repubblica di Türkiye.

Il Presidente ha dichiarato: “Proteggiamo la patria e la Repubblica, che rimarrà per sempre un punto fermo, che i nostri antenati ci hanno lasciato come un sacro affidamento, e stiamo compiendo passi per onorare la Repubblica di Türkiye.”

Sottolineando che vede nei giovani turchi non solo gli architetti del futuro ma anche la forza trainante del cambiamento, Erdoğan ha affermato di credere “con tutto il cuore” che con la loro energia, la loro determinazione e i loro sogni, i giovani turchi porteranno nel cuore l’eredità della “nostra civiltà” e “segneranno l’epoca in cui viviamo come il ‘secolo della Türkiye’”.

Il Futuro della Türkiye

Parlando della costruzione del futuro della Türkiye, il Presidente Erdoğan ha affermato: “Stiamo risolvendo e eliminando in modo permanente ogni tipo di problema che potrebbe sprecare l’energia della nostra gioventù e le risorse del nostro Paese in sterili discussioni.”

“Stiamo lavorando con tutte le nostre forze per mantenere la promessa di lasciare ai nostri giovani un Paese pacifico, prospero e dotato di tecnologie avanzate.”

Il Presidente Erdoğan ha aggiunto: “Offriamo ai nostri giovani opportunità per scoprire il loro potenziale in ogni campo, dalla scienza all’arte, dallo sport all’agricoltura, dalla diplomazia alle tecnologie nucleari, e camminiamo fianco a fianco con loro per realizzare il nostro ideale di una Türkiye grande e forte”.

Ha dichiarato che continueranno a sostenere tutti i giovani che lavorano con determinazione per realizzare i loro sogni e non si arrendono mai e che vogliono onorare il patrimonio di civiltà ereditato dai loro antenati.

Giornata della gioventù e dello sport

Erdoğan ha affermato: “Riconoscendo il contributo dei nostri giovani in ogni successo della Türkiye, che si rafforza sempre più e consolida la propria posizione di Paese centrale grazie ai passi che compiamo, manterremo sempre vivo il nostro impegno e la nostra determinazione a lavorare e ottenere risultati per loro.”

Erdoğan ha inoltre reso omaggio “prima di tutto a Gazi Mustafa Kemal e a tutti gli eroi della nostra Guerra d’Indipendenza.”

Il 19 maggio 1919 fu il giorno in cui Atatürk, poi fondatore della Repubblica di Türkiye, arrivò da Istanbul a Samsun, città sul Mar Nero, per iniziare la guerra che quattro anni dopo avrebbe trasformato il Paese nella Türkiye moderna.

Nel 1938, Atatürk dedicò il 19 maggio ai giovani della nazione turca come Giornata della Gioventù e dello Sport. In questa festa nazionale, i giovani partecipano ad attività sportive e culturali con cerimonie ufficiali in tutto il Paese.