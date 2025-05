Papa Francesco, che ha visitato più di 60 paesi durante il suo pontificato, compirà il suo ultimo viaggio lungo la strada che porta dalla Città del Vaticano all'Esquilino, uno dei sette colli di Roma, dove ha espresso il desiderio di essere sepolto, rompendo ancora una volta con la tradizione.

Il Vaticano ha annunciato che il funerale si terrà sabato in Piazza San Pietro, davanti alla Basilica di San Pietro, dove riposano la maggior parte dei suoi predecessori. Tuttavia, il luogo di sepoltura scelto da Francesco è la Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro principali chiese della cristianità a Roma.

Nel suo testamento finale, Papa Francesco ha chiesto di essere sepolto "nella terra, in modo semplice, senza particolari decorazioni" e con l'iscrizione del solo nome papale in latino: Franciscus. L'ultimo papa a essere sepolto fuori dal Vaticano fu Leone XIII, morto nel 1903.

Santa Maria Maggiore, situata a circa 4 km dal Vaticano, era particolarmente cara a Francesco per la sua devozione a Maria. Pregava lì prima di partire e al ritorno da ogni viaggio all'estero. "Ho sempre avuto una grande devozione per Santa Maria Maggiore, anche prima di diventare papa," ha dichiarato Francesco nel suo libro del 2024 "El Sucesor" (Il Successore), una lunga intervista con il giornalista Javier Martinez-Brocal.

Papa Francesco pregò nella basilica il 14 marzo 2013, il giorno dopo essere diventato il primo papa latinoamericano. Si dice che il soffitto dorato della chiesa sia stato realizzato con oro proveniente dal Nuovo Mondo, portato da Cristoforo Colombo. Francesco vi tornò in momenti chiave del suo pontificato, pregando per la fine della pandemia di coronavirus nella Roma in lockdown nel 2020 e dopo i suoi interventi chirurgici addominali nel 2021 e nel 2023.

Un'icona bizantina venerata di Maria è custodita nella cappella Paolina, nella navata sinistra della basilica. Un vaso di rose dorate, donato da Francesco nel 2023, si trova tra i candelabri sotto l'icona. Prima di raggiungere l'ingresso della cappella, si incontra una statua di Maria, Regina della Pace, commissionata da Papa Benedetto XV nel 1918 per chiedere a Dio la fine della Prima Guerra Mondiale. Nel maggio 2022, Francesco ha guidato un servizio di preghiera internazionale per la pace in Ucraina e in altri luoghi colpiti dalla guerra.

Papa Francesco è morto a causa di un ictus seguito da coma e insufficienza cardiaca, come riportato dal medico vaticano Andrea Arcangeli nel certificato di morte. Il suo funerale si terrà sabato alle 10:00 (08:00 GMT) nella Basilica di San Pietro.

Francesco nacque a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da genitori immigrati italiani. Studiò in Argentina e successivamente in Germania, prima di essere ordinato sacerdote gesuita nel 1969. Oltre un decennio dopo l'inizio del suo pontificato, Papa Francesco è rimasto una figura di ammirazione e controversia.