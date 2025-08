Singapore è "pronta in linea di principio" a riconoscere uno Stato palestinese, e la considerazione principale è che tale decisione dovrebbe contribuire a favorire progressi verso la pace e una soluzione negoziata a due stati, ha dichiarato il suo inviato.

Kevin Cheok, Segretario Aggiunto per l'Asia Pacifico presso il Ministero, ha rilasciato questa dichiarazione durante la Conferenza di Alto Livello delle Nazioni Unite sulla Palestina a New York martedì.

"Singapore ha costantemente sostenuto il diritto dei palestinesi a una propria patria basata su una soluzione negoziata a due stati, in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Crediamo fermamente che questa sia l'unica via praticabile per raggiungere una soluzione completa, giusta e duratura a questo conflitto di lunga data. A tal fine, siamo pronti in linea di principio a riconoscere lo Stato di Palestina," ha affermato Cheok.

Ha inoltre espresso la disponibilità di Singapore a contribuire agli sforzi di ricostruzione di Gaza una volta raggiunto un cessate il fuoco permanente.

"Invitiamo il governo israeliano a revocare immediatamente tutte le restrizioni sulla consegna di assistenza umanitaria urgentemente necessaria," ha dichiarato, chiedendo un cessate il fuoco.

"Guardando al futuro, stiamo considerando il dispiegamento di una squadra medica nella regione per aiutare a curare i pazienti provenienti da Gaza. A lungo termine, siamo pronti a contribuire alla ricostruzione di Gaza una volta raggiunto un accordo di cessate il fuoco permanente," ha aggiunto l'inviato.

Ha inoltre esortato israeliani e palestinesi a tornare al tavolo dei negoziati.

Una dopo l'altra

Le dichiarazioni seguono gli annunci di Emmanuel Macron dalla Francia, Keir Starmer dal Regno Unito e Mark Carney dal Canada, i quali hanno affermato che i rispettivi paesi riconosceranno la Palestina a settembre.

La scorsa settimana, Macron ha dichiarato che Parigi riconoscerà la Palestina durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, a condizione che lo Stato di Palestina accetti la smilitarizzazione e riconosca pienamente Israele.

Questa settimana, Starmer ha seguito l'esempio e ha affermato che il suo governo riconoscerà la Palestina all'UNGA se Israele non prenderà provvedimenti per porre fine alla carneficina a Gaza.

Oggi, Carney ha dichiarato che riconoscerà la Palestina all'UNGA a settembre, citando l'impegno di Ottawa per la soluzione a due stati.

Israele ha criticato tutti questi piani, sostenendo che rappresentano una "ricompensa per Hamas."