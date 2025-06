L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, hanno dichiarato lunedì i leader delle nazioni del Gruppo dei Sette (G7) riuniti in Canada, mentre le tensioni in Medio Oriente continuano a crescere.

“L'Iran è la principale fonte di instabilità e terrore nella regione,” hanno affermato in una dichiarazione congiunta i leader di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

“Siamo stati sempre chiari, l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare,” hanno aggiunto.

Ribadendo il loro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente, hanno dichiarato: “In questo contesto, affermiamo che Israele ha il diritto di difendersi. Ribadiamo il nostro sostegno alla sicurezza di Israele.”

Inoltre, hanno sottolineato l'importanza della protezione dei civili.

“Esortiamo affinché la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, incluso un cessate il fuoco a Gaza,” hanno dichiarato.

I leader hanno affermato che rimarranno “vigili” riguardo alle implicazioni per i mercati energetici internazionali e si sono detti pronti a coordinarsi per salvaguardare la stabilità del mercato.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, tornerà a Washington, DC, lunedì sera, concludendo la sua partecipazione al vertice del G7 a causa delle tensioni in Medio Oriente.

“Devo tornare prima per ragioni ovvie,” ha riferito ai giornalisti.

In precedenza, Trump aveva esortato i civili a evacuare immediatamente Teheran a causa delle crescenti tensioni tra Israele e Iran.

“L'Iran avrebbe dovuto firmare l'accordo che gli avevo proposto. Che vergogna e spreco di vite umane. In parole semplici, L'IRAN NON PUÒ AVERE UN'ARMA NUCLEARE. L'ho detto più e più volte!

Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!” ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social.

Le tensioni sono aumentate da venerdì, quando Israele ha lanciato attacchi aerei coordinati e attacchi con droni su diversi siti in Iran, inclusi impianti militari e nucleari, spingendo Teheran a rispondere con attacchi di ritorsione.