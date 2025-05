Gli ambasciatori dei Paesi Ue hanno dato il via libera a Safe, lo strumento che permetterà di raccogliere fino a 150 miliardi di euro in prestiti per le spese sulla difesa garantiti dal bilancio europeo.

Il Primo Ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha annunciato che l'Ucraina è stata ufficialmente riconosciuta come paese partner.

In una dichiarazione pubblicata mercoledì sulla piattaforma X, Shmyhal ha affermato che questa decisione aiuterà l'Ucraina a integrarsi negli sforzi congiunti dell'UE per l'approvvigionamento della difesa e aprirà nuove opportunità per le aziende ucraine all'interno delle catene di approvvigionamento europee.

Ha definito questa iniziativa "importante e urgente" per rafforzare la sicurezza sia dei paesi membri dell'UE che dell'Ucraina.

"Insieme siamo più forti," ha dichiarato Shmyhal, ringraziando la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la Polonia e gli altri partner europei per il loro continuo sostegno.

SAFE dovrebbe fornire crediti significativi per potenziare la capacità industriale in tutta l'UE, in risposta alle crescenti tensioni geopolitiche e alle crescenti esigenze di sicurezza del continente.

La Commissione Europea non ha ancora reso pubblico il calendario di attuazione dello strumento.