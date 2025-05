Poco più di una settimana dopo il cessate il fuoco con l'India, il Ministro degli Esteri del Pakistan si reca in visita in Cina, il principale fornitore di armi del paese. Le prestazioni delle armi fornite dalla Cina sono oggetto di grande interesse sia per gli analisti che per i governi.

La dichiarazione più rilevante emersa dai quattro giorni di scontri all'inizio di questo mese è stata l'affermazione di Islamabad secondo cui i jet forniti dalla Cina avrebbero abbattuto sei aerei indiani—tra cui tre caccia Rafale di fabbricazione francese. Alcuni osservatori hanno interpretato questo evento come un simbolo della crescente potenza militare di Pechino.

Tuttavia, gli esperti affermano che, a causa della mancanza di informazioni verificate e della portata limitata del conflitto, è difficile trarre conclusioni definitive sull'efficacia dell'equipaggiamento cinese.

Tuttavia, “Questa è stata una rara opportunità per la comunità internazionale di valutare l'equipaggiamento militare cinese sul campo di battaglia contro quello occidentale (indiano),” ha dichiarato Lyle Morris dell’Asia Society Policy Institute.

Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Pakistan, Ishaq Dar, è arrivato lunedì a Pechino per una visita ufficiale di tre giorni, su invito del Ministro degli Esteri cinese Wang Yi, secondo quanto riportato da Radio Pakistan.

Sebbene la Cina investa ogni anno centinaia di miliardi di dollari nella difesa, come esportatore di armi è ancora molto indietro rispetto agli Stati Uniti.

I droni cinesi sono stati utilizzati in operazioni antiterrorismo, e le sue armi sono state impiegate dall’Arabia Saudita nello Yemen e contro forze ribelli in diversi paesi africani, ha dichiarato Siemon Wezeman, ricercatore senior presso l’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma (SIPRI).

“Tuttavia, questo è il primo caso, dagli anni ’80, in cui uno Stato ha utilizzato ampiamente diversi tipi di armi cinesi contro un altro Stato,” ha aggiunto Wezeman, riferendosi alla guerra Iran-Iraq.

‘Scelta primaria’

Secondo il SIPRI, il Pakistan rappresenta circa il 63% delle esportazioni di armi cinesi.

Nei recenti scontri, il Pakistan ha impiegato i caccia J-10C Vigorous Dragon e JF-17 Thunder, entrambi equipaggiati con missili aria-aria.

Yun Sun del Stimson Center ha dichiarato che è stata la prima volta in cui il J-10C è stato impiegato in un conflitto attivo.

La difesa aerea di Islamabad ha utilizzato anche sistemi cinesi, tra cui il sistema missilistico superficie-aria HQ-9P a lungo raggio, radar cinesi e droni armati e da ricognizione.

"Questa è stata la prima guerra prolungata in cui le forze pakistane si sono basate in gran parte sulle armi cinesi, trattandole essenzialmente come opzione primaria," ha affermato Bilal Khan, fondatore del Quwa Defence News & Analysis Group con sede a Toronto.

L'India non ha ufficialmente confermato la perdita di alcun aereo, ma una fonte della sicurezza di alto livello ha riferito che tre jet sarebbero precipitati in territorio indiano, senza specificarne il modello o la causa.

Anche il produttore del Rafale, Dassault, non ha rilasciato commenti.

Sebbene il Rafale sia considerato uno dei jet più avanzati d’Europa, il J-10C “non è nemmeno il più sofisticato della Cina,” ha affermato James Char della Nanyang Technological University di Singapore.

Tuttavia, se le affermazioni del Pakistan sono vere, “non dovrebbe sorprendere... perché il Rafale è un caccia multiruolo, mentre il J-10C è progettato per il combattimento aereo e dispone anche di un radar più potente,” ha spiegato Char.

I sistemi di difesa aerea cinesi, però, “non sembrano essere efficaci quanto sperato dalle Forze Aeree pakistane,” ha affermato Khan di Quwa, dopo che l’India ha dichiarato di averne neutralizzato uno vicino alla città di Lahore, al confine orientale.

Se confermato, ha detto Wezeman del SIPRI, “sarebbe un successo ancora più significativo e compenserebbe ampiamente la perdita di alcuni aerei nel processo.”

"Un rilevante riallineamento"

Nei giorni successivi alla pubblicazione dei report sui combattimenti aerei ravvicinati (dogfight), le azioni della Chengdu Aircraft Company, produttrice del J-10C, sono aumentate di oltre il 40%.

“È probabile che vedremo un aumento degli ordini per i contraenti cinesi,” ha affermato Yun Sun dello Stimson Center.

Tuttavia, “perché la Cina diventi un grande esportatore di armi, i produttori cinesi avranno bisogno di tempo e di un significativo riallineamento,” ha dichiarato Jennifer Kavanagh del think tank americano Defense Priorities.

Kavanagh ha sottolineato che la Cina “non ha ancora la capacità di produrre in serie alcuni componenti chiave, come i motori per aerei.”

Wezeman ha aggiunto che i mercati azionari “hanno probabilmente reagito in modo eccessivo”, poiché “dobbiamo ancora vedere quanto bene abbiano effettivamente funzionato tutte le armi utilizzate e cosa significhi realmente tutto ciò.”

Anche con ulteriori dati, gli analisti affermano che il conflitto non fornisce molte informazioni sulle vere capacità dell’esercito cinese.

I sistemi e le armi che la Cina utilizza per sé stessa sono molto più avanzati rispetto a quelli che esporta.

Sebbene possedere attrezzature ad alta tecnologia sia importante, “è molto più importante come vengono utilizzate queste armi,” ha sottolineato Kavanagh.

Brian Hart del Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha messo in guardia dal “trarre troppe conclusioni” dagli ultimi eventi.

“Non si possono fare confronti diretti su come si comporterebbero questi sistemi cinesi in ambienti diversi, contro avversari più avanzati come gli Stati Uniti,” ha spiegato.

“Il numero di dati disponibili è limitato e sappiamo poco sulla competenza e l’addestramento del personale da entrambe le parti, quindi è difficile trarre conclusioni definitive.”