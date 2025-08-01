La dichiarazione ha sottolineato che la Türkiye ha mantenuto il suo impegno da quando la conferenza si è trasformata nell'OSCE nel 1994.

“La Türkiye continua a contribuire attivamente all'OSCE, che è il più grande forum di sicurezza regionale basato su un approccio di sicurezza globale che comprende dimensioni politico-militari, economiche, ambientali e umane,” si legge nella dichiarazione.

Riconoscendo l'OSCE come un pilastro chiave della pace e della stabilità in una vasta regione, la Türkiye sostiene attivamente gli sforzi per migliorare l'efficacia e le operazioni dell'organizzazione, ha aggiunto il comunicato.

“Guardando al futuro, la Türkiye continuerà con determinazione a perseguire una diplomazia attiva, il dialogo e la cooperazione a sostegno del multilateralismo e rimarrà impegnata a contribuire alla stabilità e alla pace nella regione dell'OSCE, nonostante tutte le sfide affrontate oggi.”