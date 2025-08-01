TÜRKİYE
2 min di lettura
Türkiye celebra il 50° anniversario della firma degli storici Accordi di Helsinki
Riconoscendo l'OSCE come un pilastro chiave di pace e stabilità in una vasta regione, la Türkiye sostiene attivamente gli sforzi per migliorare l'efficacia e le operazioni dell'organizzazione, afferma il ministero degli Esteri.
Türkiye celebra il 50° anniversario della firma degli storici Accordi di Helsinki
Türkiye has backed the process from the beginning as an original signatory of the Helsinki Accords, said the ministry. / Photo: AA
1 agosto 2025

La Türkiye ha celebrato il 50° anniversario della firma degli Accordi di Helsinki (o Atto Finale), il documento fondativo dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

“Firmato nel 1975 nell'ambito del processo della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, avviato durante la Guerra Fredda per ridurre le tensioni e le dispute tra blocchi opposti, l'Atto Finale di Helsinki ha posto le basi di un'architettura di sicurezza fondata sul dialogo e sulla cooperazione in una vasta regione che si estende tra le geografie euro-atlantiche ed eurasiatiche, stabilendo principi fondamentali ancora oggi rilevanti,” ha dichiarato il Ministero degli Esteri turco in un comunicato venerdì.

La Türkiye ha sostenuto il processo sin dall'inizio come firmataria originaria degli Accordi di Helsinki, ha affermato il ministero.

“In tal modo, non solo ha riaffermato il suo impegno per la pace e la stabilità regionale, ma ha anche contribuito attivamente allo sviluppo dell'architettura di sicurezza europea basata sui principi del diritto internazionale,” secondo il ministero.

recommended

La dichiarazione ha sottolineato che la Türkiye ha mantenuto il suo impegno da quando la conferenza si è trasformata nell'OSCE nel 1994.

“La Türkiye continua a contribuire attivamente all'OSCE, che è il più grande forum di sicurezza regionale basato su un approccio di sicurezza globale che comprende dimensioni politico-militari, economiche, ambientali e umane,” si legge nella dichiarazione.

Riconoscendo l'OSCE come un pilastro chiave della pace e della stabilità in una vasta regione, la Türkiye sostiene attivamente gli sforzi per migliorare l'efficacia e le operazioni dell'organizzazione, ha aggiunto il comunicato.

“Guardando al futuro, la Türkiye continuerà con determinazione a perseguire una diplomazia attiva, il dialogo e la cooperazione a sostegno del multilateralismo e rimarrà impegnata a contribuire alla stabilità e alla pace nella regione dell'OSCE, nonostante tutte le sfide affrontate oggi.”

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us