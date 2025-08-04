MONDO
Iran istituisce un nuovo consiglio di difesa dopo il conflitto con Israele
La Segreteria del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale afferma che il nuovo organismo di difesa esaminerà i piani di difesa e migliorerà le capacità delle forze armate.
4 agosto 2025

Il massimo organo di sicurezza dell'Iran ha approvato l'istituzione di un Consiglio Nazionale di Difesa, secondo quanto riportato dai media statali, a seguito di un breve conflitto con Israele avvenuto a giugno, considerato la sfida militare più acuta per l'Iran dai tempi della guerra con l'Iraq negli anni '80.

“Il nuovo organo di difesa esaminerà i piani di difesa e potenzierà le capacità delle forze armate iraniane in modo centralizzato,” ha dichiarato il Segretariato del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, citato dai media statali domenica.

Il Consiglio di Difesa sarà presieduto dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian e includerà i capi dei tre rami del governo, alti comandanti delle forze armate e i ministeri competenti.

Domenica, il comandante in capo delle Forze armate iraniane, Amir Hatami, ha avvertito che le minacce provenienti da Israele persistono e non devono essere sottovalutate.

Israele ha lanciato attacchi non provocati contro l'Iran il 13 giugno, scatenando il breve conflitto. L'Iran ha risposto con attacchi di ritorsione contro Israele. Un cessate il fuoco, annunciato dagli Stati Uniti, è in vigore dal 24 giugno.

