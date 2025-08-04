Il massimo organo di sicurezza dell'Iran ha approvato l'istituzione di un Consiglio Nazionale di Difesa, secondo quanto riportato dai media statali, a seguito di un breve conflitto con Israele avvenuto a giugno, considerato la sfida militare più acuta per l'Iran dai tempi della guerra con l'Iraq negli anni '80.

“Il nuovo organo di difesa esaminerà i piani di difesa e potenzierà le capacità delle forze armate iraniane in modo centralizzato,” ha dichiarato il Segretariato del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, citato dai media statali domenica.

Il Consiglio di Difesa sarà presieduto dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian e includerà i capi dei tre rami del governo, alti comandanti delle forze armate e i ministeri competenti.