Il crollo del regime di Bashar al-Assad l'8 dicembre 2024 ha innescato un cambiamento sismico in Siria—un evento che Israele non considera una crisi, ma un'opportunità per rimodellare il panorama strategico della regione a proprio vantaggio.

In risposta, Israele sta andando oltre il suo approccio tradizionale basato sulla sicurezza, ricalibrando la sua politica verso la Siria per allinearla a obiettivi strategici a lungo termine. La caduta di Assad non solo ha smantellato lo status quo del 'male conosciuto', ma ha anche introdotto nuove incertezze—tra cui, in particolare, l'ascesa di una leadership potenzialmente allineata con la Türkiye e l'Occidente, che potrebbe minare le giustificazioni di sicurezza di Israele per la sua presenza nelle alture del Golan occupate.

Allo stesso tempo, Israele vede sempre più una Siria frammentata—divisa lungo linee etniche e settarie—come un risultato più gestibile e strategicamente favorevole. Tuttavia, l'accordo recente tra il governo siriano e le SDF, il ramo siriano del gruppo YPG/PKK, per integrarli nelle istituzioni statali rappresenta una nuova sfida a questa visione. Questa mossa segnala un tentativo di Damasco di riaffermare l'unità nazionale e potrebbe potenzialmente ostacolare la strategia israeliana di favorire divisioni all'interno della Siria. Inoltre, potrebbe compromettere la politica israeliana di una Siria frammentata avvicinando un'entità sostenuta dagli Stati Uniti al governo centrale.

Questo sforzo di Damasco si allinea con una spinta regionale più ampia—guidata dalla Türkiye e da altri attori—verso il mantenimento dell'integrità territoriale della Siria, in diretta opposizione alla visione israeliana di una Siria frammentata.

Ripetere il caso libanese: dalla “buona recinzione” al “buon vicino”

L'approccio in evoluzione di Israele nella regione riflette sempre più un modello di radicamento territoriale, preparando il terreno per la graduale “Golanizzazione” del sud della Siria—un percorso modellato sia da precedenti storici che da imperativi strategici contemporanei.

Durante la guerra civile siriana, la principale preoccupazione di sicurezza di Israele in Siria è stata rappresentata dai gruppi sostenuti dall'Iran. Attraverso la sua sofisticata Campagna tra le Guerre (MABAM, in ebraico), Israele ha condotto attacchi mirati al di sotto della soglia di una guerra su vasta scala, cercando di interrompere le rotte di approvvigionamento di Hezbollah e prevenire la produzione di sistemi d'arma avanzati all'interno della Siria.

Tuttavia, l'influenza di soft power dell'Iran si estende oltre la sfera militare—radicandosi profondamente nel regime siriano, nell'economia e nel tessuto sociale. Questo ha posto una sfida complessa per Israele, che ha cercato di contrastarla attraverso interventi strategici.

L'approccio di Israele trae ispirazione dalla sua storica Politica della Buona Recinzione, avviata nel 1976 durante la guerra civile libanese. Un aspetto chiave di questa strategia era il sostegno diretto di Israele all'Esercito del Sud del Libano (SLA), una milizia prevalentemente cristiana che fungeva da forza proxy nel sud del Libano. Lo SLA ha mantenuto la sicurezza all'interno della zona di sicurezza auto-designata da Israele fino al ritiro nel 2000.

Sotto la copertura di assistenza umanitaria, Israele ha stabilito relazioni transfrontaliere, come quella al cancello di Fatima vicino a Metula, fornendo assistenza medica e rifornimenti alle popolazioni locali, in particolare a quelle che vivevano nel sud. Questo non solo ha permesso a Israele di colmare strategicamente il vuoto di sicurezza e governance creato dal conflitto, ma ha anche aiutato a coltivare buona volontà locale e a rafforzare la sua influenza regionale.

Sebbene la Politica della Buona Recinzione fosse inizialmente presentata come un'iniziativa umanitaria, la presenza prolungata di Israele nel sud del Libano ha finito per contribuire all'ascesa di Hezbollah—un risultato che rimane una lezione critica per la sua strategia attuale in Siria.

All'interno di questo quadro, Israele ha perseguito un approccio a due fasi, sfruttando il potere intelligente per avanzare i suoi interessi di sicurezza e politici. Con le dinamiche del conflitto siriano che sempre più somigliano a quelle del Libano, Israele ha replicato tattiche familiari, lanciando operazioni umanitarie in Siria già nel 2013. Questi sforzi si sono poi evoluti nell'Operazione Buon Vicino nel 2016.

Sotto questa iniziativa, Israele ha cercato di coltivare una zona apparentemente allineata all'Occidente e orientata al liberalismo fornendo assistenza umanitaria e militare a gruppi armati operanti in un'ampia area che comprende Quneitra, Daraa e As-Suwayda.

L'obiettivo a lungo termine era stabilire un punto d'appoggio in queste aree come modello per un'applicazione più ampia in tutta la Siria. Tuttavia, prima della rivoluzione, due ostacoli chiave avevano ostacolato questi piani: l'influenza regionale in espansione della Türkiye e l'alleanza della Russia con Assad.

Nel 2017, attraverso la mediazione russa, Israele ha accettato il ritorno del regime nel sud della Siria in cambio del mantenimento degli elementi sostenuti dall'Iran ad almeno 80 chilometri dai suoi confini, limitando di fatto la propria manovrabilità nella regione.

Dividere la Siria: il lungo gioco di Israele nel sud

Gli eventi successivi all'attacco del 7 ottobre hanno rivelato una realtà cruda; la strategia di contenimento e ritardo di Israele sotto il MABAM non è riuscita a dissuadere efficacemente Hezbollah e altri elementi sostenuti dall'Iran nella regione.

Sebbene il crollo improvviso del regime di Assad e la diminuzione dell'influenza di Russia e Iran abbiano prodotto risultati di sicurezza favorevoli per Israele, hanno anche introdotto nuovi dilemmi strategici. La preoccupazione più pressante è l'emergere di una nuova leadership siriana, allineata con la Türkiye e l'Occidente, che rappresenta la maggioranza della popolazione siriana e non pone una minaccia militare diretta a Israele. Un tale governo potrebbe minare le giustificazioni basate sulla sicurezza di Israele per la sua continua occupazione delle alture del Golan.

Riconoscendo questo rischio, Israele si è mosso rapidamente per delegittimare la nuova amministrazione—etichettandola come un 'entità terroristica' e lanciando attacchi contro le infrastrutture militari ereditate con il pretesto di minacce alla sicurezza. Paradossalmente, Israele ha annunciato piani per raddoppiare la popolazione nelle alture del Golan occupate, in risposta alle crescenti preoccupazioni di sicurezza, segnalando un fermo impegno alla sua invasione.

Avendo investito nella regione per anni, Israele ha cercato di capitalizzare il ritiro della Russia avanzando oltre l'occupazione della Linea di Disimpegno del 1974 ed estendendosi in aree ricche d'acqua di Daraa. Notoriamente, queste sono le stesse terre dove Israele ha condotto operazioni umanitarie dal 2013, sottolineando la natura strategica a lungo termine del suo coinvolgimento.

La giustificazione ufficiale per questa espansione territoriale rimane legata alle preoccupazioni di sicurezza di Israele e alla protezione delle comunità druse. Tuttavia, le azioni di Israele inviano un chiaro messaggio a Damasco: un avvertimento che qualsiasi tentativo di riaffermare il controllo sul sud sarà affrontato con la forza.

A questo punto, l'obiettivo a lungo termine di Israele appare chiaro—impedire l'ascesa di una Siria forte e unificata che potrebbe rappresentare una futura minaccia alla sicurezza. Il mezzo più efficace per raggiungere questo obiettivo è attraverso la frammentazione della Siria in entità politiche deboli e divise, garantendo che nessuna autorità centrale a Damasco possa sfidare la posizione di Israele nel nord.

Questa strategia solleva anche la possibilità di un'estensione del controllo israeliano oltre le alture del Golan occupate, rafforzando la “Golanizzazione” del sud della Siria—un percorso modellato da precedenti storici e calcoli geopolitici contemporanei.

Siria, Türkiye e Israele

Radicato in una dottrina di sicurezza che precede la sua fondazione, Israele ha a lungo considerato i gruppi minoritari del Medio Oriente come partner integrali nella sua strategia di sicurezza. Un componente essenziale della visione di Israele per una Siria frammentata è la struttura che ora ha preso forma sotto l'organizzazione terroristica PYD/YPG.

Questa entità rappresenta non solo l'ambizione più ampia di Israele di rimodellare il panorama politico della Siria, ma riflette anche la visione storica di Israele verso i gruppi curdi in Medio Oriente. Tuttavia, l'accordo recente tra Siria e SDF sfida questo approccio neutralizzando potenzialmente uno degli strumenti chiave di Israele per la divisione in Siria.

La Türkiye, d'altra parte, rimane una forza formidabile e risoluta che si oppone alle ambizioni regionali di Israele.

Per contrastare l'influenza della Türkiye, Israele ha perseguito una strategia basata sul potere duro ma attentamente calibrata, sfruttando i gruppi minoritari per espandere la propria impronta regionale. Tuttavia, la profondità strategica della Türkiye e le sue strette relazioni con la Siria presentano ostacoli significativi agli obiettivi di Israele.

In uno scenario in cui Israele raggiunge i suoi obiettivi strategici, la Siria si troverebbe circondata—enclave settarie ed etniche a est e ovest, il PYD/YPG lungo l'Eufrate, e le comunità druse sostenute da Israele a sud, senza accesso praticabile al mare o a paesi vicini eccetto la Türkiye. Questo renderebbe la Siria debole e perpetuamente vulnerabile, ma la robusta influenza militare e diplomatica della Türkiye impedirebbe qualsiasi destabilizzazione duratura nella regione.

L'approccio in evoluzione di Israele nel sud della Siria sottolinea una visione geopolitica più ampia—una che prioritizza il radicamento territoriale, la frammentazione politica e la coltivazione di alleanze proxy. Tuttavia, le contromisure strategiche della Türkiye e il suo impegno incrollabile per la stabilità regionale rappresentano un potente freno alle ambizioni di Israele, garantendo che la “Golanizzazione” della Siria rimanga un obiettivo irraggiungibile per Israele, nonostante i suoi sforzi per rimodellare l'equilibrio di potere regionale.