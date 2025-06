Il presidente Donald Trump ha promosso un nuovo sito web dedicato al suo piano per un permesso di soggiorno statunitense dal valore di 5 milioni di dollari, annunciando che la lista d'attesa per il visto d'oro è stata aperta su TrumpCard.gov.

"Migliaia di persone stanno chiamando e chiedendo come possono iscriversi per percorrere una strada meravigliosa verso l'accesso al Paese e al Mercato più grande del mondo," ha scritto Trump in un post sui social media mercoledì.

Trump aveva presentato per la prima volta questo tipo di visto ad aprile a bordo dell'Air Force One, mostrando un prototipo dorato con il suo volto e promettendo che il permesso speciale sarebbe stato probabilmente disponibile "in meno di due settimane."

I visti non sono ancora disponibili, ma il sito web annunciato mercoledì consente agli interessati di inserire il proprio nome, il tipo di visto desiderato e l'indirizzo email sotto un'intestazione che recita "La Trump Card sta arrivando."

Trump aveva precedentemente dichiarato che il nuovo visto, una versione costosa della tradizionale green card, avrebbe attirato creatori di posti di lavoro e potrebbe essere utilizzato per ridurre il deficit nazionale degli Stati Uniti.

L'annuncio arriva mentre nel Paese si intensificano le operazioni di deportazione, provocando proteste, e mentre l'amministrazione Trump affronta cause legali e accuse di violazioni dei diritti umani legate alla sua campagna anti-immigrazione. Trump ha affermato che la nuova carta rappresenterebbe un percorso verso la tanto ambita cittadinanza statunitense.

A febbraio, Trump aveva dichiarato che la sua amministrazione sperava di vendere "forse un milione" di queste carte e non aveva escluso che anche gli oligarchi russi potessero essere idonei.