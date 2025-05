La mancanza di una costituzione riflette l'identità fluida di Israele e la sua riluttanza a definire confini precisi, un fenomeno che ricalca decenni di espropriazione e occupazione di terre palestinesi.

"La mancata adozione di una costituzione, così come gli accordi di status quo ambigui, rispecchia il consenso israeliano sulla necessità di evitare soluzioni definitive su questioni controverse riguardanti l'identità dello Stato," ha scritto Hanna Lerner, direttrice della Scuola di Scienze Politiche, Governo e Affari Internazionali presso l'Università di Tel Aviv.

L'articolo di Hanna Lerner del 2004, "Democracy, Constitutionalism, and Identity: The Anomaly of the Israeli Case", sosteneva che la mancata adozione della costituzione affondava le radici nel "conflitto religioso-secolare in Israele", caratterizzato dalla "politica dell'identità ebraica": una lotta tra visioni contrapposte sulla natura stessa dello Stato ebraico.

TRT World ha tentato di contattare Lerner per un commento sull'articolo, ma non ha ricevuto risposta.

La situazione di Israele come paese privo di costituzione si distingue dagli altri cinque stati senza carta costituzionale. A differenza di altri casi, la sua assenza non segue un modello standard di riferimento istituzionale.

A titolo di confronto, il Regno Unito possiede una costituzione non codificata, distribuita attraverso diverse fonti come statuti, common law, convenzioni e documenti giuridici storici - tra cui la Magna Carta.

Nel caso di Israele, si tratta di una questione complicata, radicata negli interessi contrastanti della sua base ebraica ortodossa, dei sionisti più accaniti e dei cosiddetti secolaristi.

Torah e secolarismo israeliano

Mentre i laici chiedono una costituzione basata sulla separazione tra religione e Stato, i gruppi ortodossi si oppongono, sostenendo che il Paese non ha bisogno di una costituzione perché la Torah, il libro sacro ebraico, definisce cosa sia Israele.

Lerner ha citato un rappresentante di Agudat-Israel, un partito ultraortodosso, che nei primi anni dello Stato israeliano disse: "In Israele non c'è posto per nessuna costituzione creata dagli uomini. Se è in contraddizione con la Torah, è inammissibile, e se coincide con la Torah, è superflua".

Di fronte a dinamiche opposte, i primi dirigenti israeliani hanno cercato di sviluppare una via di mezzo dopo la decisione Harari del 1950, che suggeriva a Tel Aviv di non creare una costituzione compatta, ma di emanare leggi fondamentali separate per le istituzioni governative - un approccio che avrebbe potuto portare il Paese ad adottare una costituzione unica. Ciò non ha tuttavia attenuato le tensioni.

Lo storico della teologia di Ankara Eldar Hasanoglu, specializzato in ebraismo e docente all'Università Haci Bayram Veli, sottolinea le differenze di lunga data tra i fondatori “laici” dello Stato israeliano, come David Ben-Gurion, primo ministro, e gli ebrei “fondamentalisti”. Questi ultimi considerano Israele come la loro “terra promessa” donata da Dio e chiedono che i leader politici aderiscano ai principi della Torah invece che a una costituzione creata dall'uomo.

I leader laici di Israele hanno capito che se avessero redatto una costituzione senza alcun riferimento alla Torah, avrebbero dovuto affrontare un dura reazione da parte dei gruppi ortodossi ebrei di recente immigrazione, afferma Hasanoglu. E se avessero adottati leggi in accordo con la Torah, i primi leader israeliani avrebbero temuto di essere rimproverati dal mondo occidentale per aver perseguito “un'agenda fondamentalista”, aggiunge.

“Di conseguenza, era nel loro interesse non fare una costituzione”, dice Hasanoglu a TRT World. “Non volevano creare ostacoli (come una costituzione laica) che impedissero agli ebrei religiosi di venire in Israele, ma volevano anche mantenere intatta la natura laica dello Stato”.

A causa delle persistenti divisioni e tensioni tra gruppi laici e ultraortodossi, “il processo di creazione di una costituzione israeliana è stato deliberatamente ritardato per evitare scontri sociali tra i due campi”, afferma Batuhan Ustabulut, accademico di diritto costituzionale presso l'Università di Kocaeli in Türkiye e direttore della ricerca legale presso il Centro di ricerca economica e sociale (ESAM).

La lotta irrisolta sull'identità di Israele si adatta alla “riluttanza di lungo periodo di Tel Aviv a definire il proprio ordine politico e la propria identità” attraverso la stesura della costituzione, secondo Richard Falk, uno dei maggiori esperti legali ebrei americani e professore emerito di diritto internazionale all'Università di Princeton.

Un divario crescente

Quando la studiosa israeliana Lerner scrisse il suo articolo vent'anni fa, il paese era governato da una "maggioranza laica". Da allora, la scena politica israeliana è mutata radicalmente, come testimonia l'attuale governo di estrema destra di Netanyahu, fortemente influenzato dai partiti sionisti ortodossi.

Già nel 2004, tuttavia, Lerner aveva notato che il "consenso israeliano" riguardo al mantenimento di quello che definiva un modello politico consociativo "aveva iniziato a sgretolarsi". In un modello politico consociativo, le élite di diverse fazioni e comunità collaborano per garantire la stabilità del sistema esistente.

Prima dell'attacco del 7 ottobre, il piano del governo Netanyahu per una riforma giudiziaria aveva scatenato imponenti manifestazioni, dimostrando che il divario tra i gruppi laici e religiosi si era significativamente ampliato e confermando la previsione di Lerner, formulata due decenni fa, secondo cui il consenso israeliano si stava progressivamente sgretolando.

Il piano di riforma giudiziaria ha innescato una profonda crisi politica in Israele, diventando un fattore decisivo che ha condotto a ripetute elezioni anticipate e all'instabilità governativa," afferma Hasanoglu, evidenziando la crescente frattura tra i gruppi laici e religiosi in Israele. "In sostanza, le questioni irrisolte del passato sono diventate le premesse delle crisi attuali," aggiunge Ustabulut, in un'intervista a TRT World.

La stesura di una Costituzione è diventata sempre più un obiettivo lontano per Tel Aviv, poiché le divisioni all'interno della società israeliana si sono accentuate dalla fine degli anni Ottanta, quando fu consentita la formazione di tribunali religiosi, afferma Hasanoglu. "A differenza di una decisione di un tribunale civile, una sentenza rabbinica emessa in un tribunale religioso non può essere impugnata", spiega l'accademico.

"Sul lungo periodo, gli israeliani laici perderanno questa battaglia contro i gruppi ortodossi ebraici", sostiene Hasanoglu, richiamando l'ascesa in dimensioni e influenza dei gruppi di destra sin dagli anni Ottanta. Con la legge sullo stato-nazione del 2018, che riconosce il diritto all'autodeterminazione solo per il popolo ebraico, i gruppi religiosi si sentono ancora più rafforzati, aggiunge.

Gli esperti evidenziano diversi benefici politici derivanti dall'assenza di una costituzione per Israele.



“Alla fine dei conti, una costituzione stabilisce limiti all'uso del potere politico,” afferma Ustabulut. Nel caso di Israele, i limiti costituzionali potrebbero costringere lo stato a definire i propri confini territoriali, una questione che Tel Aviv ha a lungo evitato di affrontare.

“La ragione esistenziale è legata al rifiuto di Israele di fissare i propri confini territoriali, in vista delle ambizioni espansionistiche territoriali. Sembra che Israele associ una costituzione all’accettazione dello status quo territoriale a partire dal 1948 o dal 1967,” afferma Falk, parlando con TRT World.

Il professore si riferisce alla nascita dello stato israeliano nel 1948 e alla Guerra dei Sei Giorni del 1967, che consentì a Tel Aviv di occupare la Cisgiordania, Gaza, la Penisola del Sinai e le Alture del Golan dopo aver sconfitto quattro stati arabi. Israele si ritirò dalla Penisola del Sinai dopo un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti tra Tel Aviv e Il Cairo nel 1982.

"Israele è uno stato coloniale insediativo espansionista, il che significa che non ha confini definiti. Sta cercando di acquisire quanta più terra possibile, fino a quando non la assorbe completamente e non vi insedia un numero sufficiente di persone; una costituzione potrebbe rappresentare un ostacolo a questo processo," afferma Sami al Arian, autorevole accademico palestinese.

Una moderna costituzione democratica stabilirebbe "diritti paritari", contenendo disposizioni che impedirebbero a Israele di violare i diritti civili dei non ebrei, come ad esempio i palestinesi, afferma Nihat Bulut, professore di diritto all'Università Medipol.

Sotto l'influenza del concetto religioso di "terra promessa", riservata alla "nazione eletta" degli ebrei, e sottoposti alla crescente pressione politica estremista, i leader israeliani non riescono a concepire "diritti paritari" per i non ebrei, aggiunge Bulut in un'intervista a TRT World. Di conseguenza, hanno difficoltà non solo a definire la natura del loro stato, ma persino a delineare l'identità della loro stessa nazione, conclude.

Nei primi anni della sua esistenza, Israele "applicava la legge marziale contro i palestinesi", afferma Arian. Se avesse avuto una costituzione, "avrebbe dovuto definire lo status dei palestinesi", il che avrebbe reso molto più difficile per Israele perpetrare atti così efferati, aggiunge. Esiste una lunga lista di violazioni dei diritti commesse da Tel Aviv contro i palestinesi nel corso di decenni.

"Alcuni fattori probabilmente non sarebbero stati opportuni da divulgare pubblicamente, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti dello status dei non ebrei. L'esistenza di leggi israeliane discriminatorie sul diritto di ritorno o sul ricongiungimento familiare; le restrizioni razziali sulla proprietà e sui diritti di residenza avrebbero difficilmente potuto essere riconciliate con una costituzione democratica," afferma Falk.

“Senza una costituzione, Israele mantiene una certa flessibilità nella definizione di 'Stato a supremazia ebraica', come dimostra la Legge fondamentale del 2018 che limita il diritto di autodeterminazione al popolo ebraico”, aggiunge.

Arian e Falk sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda la mancanza di una costituzione in Israele.

Arian ritiene che l'imposizione della supremazia ebraica sia proprio il motivo per cui Israele non ha un codice di condotta legale ben definito, e questo “perché si tratterebbe di una costituzione suprematista razzista che riflette la natura dell'ideologia sionista o di lasciarla nel limbo in modo da non poter essere criticata”.