Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il Principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, per discutere delle crescenti tensioni tra Israele e Iran, oltre che di questioni regionali e globali più ampie, secondo una dichiarazione della Direzione delle Comunicazioni della Türkiye.

Durante la conversazione di sabato, il Presidente Erdogan ha avvertito che Israele, sotto la guida del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, rappresenta la "più grande minaccia per la stabilità e la sicurezza della regione". Ha affermato che ciò è stato dimostrato ancora una volta attraverso il recente attacco di Israele contro l'Iran.

Erdogan ha sottolineato che Israele deve essere fermato per ridurre le tensioni. Ha inoltre criticato la comunità internazionale per "aver chiuso un occhio sull'occupazione e sul genocidio in Palestina", affermando che questo silenzio ha incoraggiato le azioni "illegali e aggressive" di Israele.

Il Presidente Erdogan ha aggiunto che l'attacco di Israele contro l'Iran—nel mezzo dei colloqui di riconciliazione nucleare tra gli Stati Uniti e l'Iran—è stato un tentativo di minare gli sforzi di pace. Ha affermato che l'attacco ha causato perdite nucleari e ha evidenziato ancora una volta la "minaccia irresponsabile di Israele alla sicurezza regionale e globale".

Erdogan ha avvertito che la regione non potrebbe sopportare un'altra crisi, sottolineando che una guerra su vasta scala potrebbe innescare ondate di migrazione irregolare e che la disputa nucleare dovrebbe essere affrontata attraverso negoziati continui.