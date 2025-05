La determinazione collettiva della Türkiye a costruire un futuro libero dal terrorismo continua a rafforzarsi mentre il Paese entra in una nuova fase decisiva nei suoi sforzi di contrasto al terrorismo.

Il Direzione delle Comunicazioni della Presidenza Fahrettin Altun, ha condiviso lunedì sul suo account X che l'annuncio del PKK di disarmarsi e sciogliersi rappresenta una chiara prova dei progressi raggiunti sotto la guida del Presidente Recep Tayyip Erdogan.

Altun ha dichiarato che questo sviluppo segna un passo critico avanti nel processo di una “Türkiye Libera dal Terrorismo”, rafforzando la determinazione nazionale che ha guidato questo percorso.

“La Türkiye ha sopportato enormi sacrifici in oltre 40 anni di conflitto,” ha affermato, “pagando un prezzo altissimo, affrontando difficoltà e, cosa più dolorosa, perdendo innumerevoli figli e figlie al servizio della patria.”

“Raggiungendo questo momento significativo, ricordiamo i nostri cari martiri con il massimo rispetto, misericordia e gratitudine — poiché è grazie al loro sacrificio incomparabile che siamo arrivati a questo punto”, ha detto.

Pace, stabilità e giustizia

Altun ha chiarito che il processo di una “Türkiye Libera dal Terrorismo” non è un'iniziativa di breve durata né qualcosa che si concluderà dall'oggi al domani. Piuttosto, è uno sforzo a lungo termine radicato nell'aspirazione del Paese a garantire un ambiente pacifico, stabile e privo di violenza per tutti i suoi cittadini.

Ha affermato che lo Stato turco, con tutta la sua esperienza, capacità e conoscenza istituzionale, continuerà a lavorare instancabilmente per garantire che pace, stabilità e giustizia prevalgano.

Per garantire la sana prosecuzione di questo processo, Altun ha detto che saranno adottate le misure necessarie e che ogni passo avanti sarà affrontato con trasparenza, cura e determinazione incrollabile.

“I passi intrapresi dal nostro Stato saranno eseguiti con grande sensibilità e chiarezza,” ha dichiarato. “Ogni mossa sarà deliberata e ferma, garantendo che il processo continui senza interruzioni.”

La leadership del Presidente Erdogan

Altun ha anche sottolineato il sostegno vitale del popolo turco, affermando: “La nostra nobile nazione continua a sostenere il nostro Stato, il nostro governo e la volontà politica del nostro Presidente — esprimendo il loro supporto in ogni occasione.”

Riflettendo sulla natura inclusiva e unita del processo, Altun ha attribuito al Presidente del MHP Devlet Bahceli il merito di aver avviato questa fase e ha elogiato la leadership del Presidente Erdogan nel portarla avanti.

“Questa è una marcia verso una Türkiye Liberata dal Terrorismo — un viaggio intrapreso con l'unità del nostro Stato e del nostro popolo, fianco a fianco,” ha detto.

Altun ha concluso esprimendo la sua speranza che questo processo porti una pace duratura e risultati positivi non solo per la Türkiye, ma anche per l'intera regione.