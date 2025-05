Il principale consigliere per la sicurezza del Presidente russo Vladimir Putin, Sergei Shoigu, è arrivato in Corea del Nord, come riportato venerdì dall'agenzia di stampa TASS, la visita si e’ svolta all’interno ndi un contesto di significativi progressi nei legami nell’ambito della difesa tra i due paesi.

Questa visita rappresenta l'ultimo sviluppo delle relazioni in ambito della difesa sempre più stretti tra i due Paesi.

Secondo quanto riferito dal media russo, Shoigu ha in programma di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un. Tuttavia, il rapporto della TASS non ha fornito ulteriori dettagli, e i media statali nordcoreani non hanno menzionato l'arrivo di Shoigu.

Shoigu, ex ministro della Difesa alla fine del maggio dell’anno scorso, aveva già visitato Pyongyang in passato, in un periodo in cui la Corea del Nord si preparava a schierare truppe per combattere a fianco della Russia nella guerra contro l'Ucraina.

Funzionari statunitensi e sudcoreani hanno affermato che la Corea del Nord ha inviato più di 10.000 soldati, schierati nella regione orientale di Kursk in Russia, oltre a fornire armi pesanti, tra cui artiglieria e missili balistici.

Si ritiene che, in cambio, la Corea del Nord abbia ricevuto tecnologia militare e civile, oltre a assistenza economica da Mosca.

Né Pyongyang né Mosca hanno riconosciuto ufficialmente il dispiegamento di truppe e armi da parte della Corea del Nord, ma entrambe hanno dichiarato di continuare a implementare un trattato di partenariato strategico firmato dai leader dei due Paesi nel giugno dello scorso anno, che include un patto di difesa reciproca.