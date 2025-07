Durante un comizio tenutosi il 3 luglio in Iowa nell'ambito delle celebrazioni per il 250º anniversario degli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l'Iran avrebbe informato gli Stati Uniti prima di lanciare un attacco missilistico contro una grande base aerea americana situata in Qatar, come risposta ai raid aerei statunitensi contro il programma nucleare iraniano.

"Mi hanno chiamato per dirmi che dovevano attaccarci", ha affermato Trump, aggiungendo: "Era l'Iran. Sono stati molto rispettosi. Questo dimostra che ci rispettano".

Secondo il presidente, Teheran avrebbe giustificato l'attacco in questi termini: "Avete lanciato 14 bombe contro di noi, vogliamo rispondervi 14 volte". E Trump avrebbe replicato: "Va bene, capisco".

Trump ha inoltre precisato che l'Iran aveva fornito dettagli precisi sul momento esatto dell'attacco contro la base aerea di Al-Udeid, che ospita il comando avanzato del CENTCOM, il Comando Centrale delle forze armate statunitensi in Medio Oriente. "Ci hanno detto dove e quando lo avrebbero fatto. Io ho risposto: 'Va bene'. Abbiamo evacuato la base. Avevamo una bella base militare in Qatar", ha concluso.

Ho detto: ‘Non c’è problema”

Nel proseguimento del suo discorso durante il comizio del 3 luglio in Iowa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raccontato un episodio sorprendente: “Mi hanno detto: ‘Signore, sarà all’una’. E io ho risposto che andava bene”.

“Potete immaginarlo? Sto parlando dell’Iran. Sono stati abbastanza gentili da chiamarmi per dirmi che volevano colpirci 14 volte. E io ho detto: ‘Va bene, fatelo’. Hanno lanciato 14 missili di altissima qualità e velocità. Tutti sono stati intercettati”.

L’attacco iraniano del 23 giugno aveva portato la tensione regionale ai massimi livelli, dopo che il 13 giugno Israele aveva condotto raid aerei contro impianti nucleari e militari iraniani. In risposta, Teheran aveva lanciato attacchi con missili e droni, ai quali gli Stati Uniti avevano replicato bombardando tre siti nucleari iraniani.

Il giorno seguente, il 24 giugno, è entrato in vigore un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.

Trump ha inoltre ribadito la sua affermazione secondo cui i raid statunitensi avrebbero distrutto il programma nucleare iraniano. “Il programma di arricchimento nucleare dell’Iran è stato annientato”, ha dichiarato. “Vi ricordate quando la CNN disse che non era vero? Ora è stato dimostrato: è stato distrutto”.

Il 3 luglio, il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato che gli attacchi statunitensi hanno fatto regredire il programma nucleare iraniano “fino a due anni”, e che l’operazione militare americana, nonostante una prima valutazione ufficiale più prudente trapelata alla stampa, avrebbe probabilmente raggiunto i suoi obiettivi.