Il Leader Supremo dell'Iran, Ali Khamenei, ha rilasciato giovedì la sua prima dichiarazione pubblica dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato un cessate il fuoco per porre fine agli scontri tra Israele e Iran.

Khamenei ha affermato che l'Iran ha ottenuto una vittoria su Israele.

“Con tutto quel clamore, con tutte quelle pretese, il regime sionista, sotto i colpi della Repubblica Islamica, è quasi crollato ed è stato schiacciato,” ha dichiarato Khamenei in un messaggio televisivo rivolto al popolo iraniano, pubblicato sul suo account ufficiale X.

“Faccio le mie congratulazioni per la vittoria sul fallace regime sionista,” ha aggiunto.

“Il regime sionista è quasi crollato ed è stato schiacciato sotto i colpi della Repubblica Islamica,” ha ribadito Khamenei in una dichiarazione riportata dai media statali.

Mai arrendersi

Khamenei ha inoltre criticato gli Stati Uniti per gli attacchi contro i siti nucleari iraniani, affermando che l'Iran non si “arrenderà mai” agli Stati Uniti.

Ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno “ottenuto nulla” dai loro attacchi durante il conflitto con Israele.

In una dichiarazione pubblicata dai media statali, Khamenei ha affermato che gli Stati Uniti “sono intervenuti direttamente nella guerra, convinti che il loro rifiuto di intervenire avrebbe portato alla completa distruzione del regime sionista.”

“Non hanno ottenuto nulla da questa guerra,” ha detto Khamenei riferendosi a Washington, aggiungendo: “La Repubblica Islamica ha vinto e, in risposta, ha dato uno schiaffo severo in faccia all'America, e Trump sta cercando di nascondere la verità.”

“Il presidente americano ha indicato in una delle sue dichiarazioni che l'Iran deve arrendersi. Arrendersi! Non si tratta più di arricchimento, né dell'industria nucleare, ma della resa dell'Iran,” ha detto Khamenei in un discorso televisivo.

“Un evento del genere non accadrà mai.”

Poco dopo che il Leader Supremo dell'Iran ha concluso il suo discorso, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato un messaggio con una foto di sé stesso e Donald Trump che si stringono la mano.

Netanyahu ha dichiarato che continuerà a lavorare con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per “sconfiggere i nostri nemici comuni, liberare i nostri ostaggi e ampliare rapidamente il cerchio della pace.”