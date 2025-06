La Russia ha attaccato durante la notte la città di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, con droni, missili e bombe guidate. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha dichiarato sabato che almeno tre persone sono rimaste uccise e 22 ferite, tra cui un neonato di un mese e mezzo.

Kharkiv, una delle più grandi città ucraine, si trova a 40 chilometri dal confine russo ed è stata ripetutamente colpita dai bombardamenti russi durante la guerra che dura ormai da oltre tre anni.

Terekhov ha affermato sabato mattina su Telegram: «Kharkiv ha subito l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra totale.»

Secondo quanto riportato, la città è stata colpita simultaneamente da missili, droni e bombe aeree guidate, con decine di esplosioni udite durante la notte.

Il sindaco ha riferito che, oltre agli edifici residenziali multipiano e alle abitazioni private, anche strutture educative e infrastrutture sono state colpite.

Le autorità locali e Reuters hanno diffuso immagini che mostrano case e auto incendiate e parzialmente distrutte, oltre a soccorritori impegnati a mettere in salvo i feriti e a rimuovere le macerie.

Il governatore di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha dichiarato che un impianto industriale civile nella città è stato colpito da un attacco con 40 droni, un missile e quattro bombe, provocando un incendio nella struttura.

Syniehubov ha aggiunto che potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie.

L’esercito ucraino ha annunciato che la Russia ha lanciato durante la notte 206 droni, 2 missili balistici e 7 missili di altro tipo contro l’Ucraina.

L’esercito ha inoltre riferito che le unità di difesa aerea hanno abbattuto 87 droni, mentre altri 80 droni sono stati deviati utilizzando tattiche di guerra elettronica; in alternativa, questi 80 droni potrebbero essere simulatori senza testate di guerra. Le autorità militari hanno dichiarato che dieci regioni sono state colpite.

Le autorità militari hanno riferito che dieci località sono state colpite dagli attacchi

Dal canto suo, l'Ucraina ha preso di mira la regione di Mosca con attacchi di droni durante la notte e venerdì, causando il ferimento di due persone, secondo quanto dichiarato dal governatore Andrei Vorobyov.

"Nove droni sono stati abbattuti durante la notte e il giorno precedente nei cieli della regione," ha scritto in un messaggio pubblicato sull'app di messaggistica Telegram.

In via separata, l'autorità di supervisione dell'aviazione civile russa ha annunciato che gli aeroporti di Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovsky, situati nella regione di Mosca, avevano temporaneamente sospeso le operazioni di volo per garantire la sicurezza aerea.

Successivamente, è stato comunicato che i voli avevano ripreso regolarmente.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato nelle prime ore di sabato che, a partire dalla mezzanotte, le unità di difesa aerea avevano intercettato e distrutto 36 droni ucraini in territorio russo, compresa la regione di Mosca.