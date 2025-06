I ministri della Difesa di Pakistan e India si incontreranno faccia a faccia per la prima volta dopo lo stallo militare tra i due rivali nucleari dell'Asia meridionale avvenuto lo scorso mese nella regione del Kashmir.

L'incontro avverrà nell'ambito del vertice di due giorni dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), che si terrà nella Cina orientale.

Il vertice inizierà mercoledì a Qingdao ed è ospitato dal Ministro della Difesa cinese, l'Ammiraglio Dong Jun. Secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa cinese, l'evento si svolgerà in un contesto di crescenti tensioni regionali, in particolare in Medio Oriente.

La delegazione pakistana sarà guidata dal Ministro della Difesa Khwaja Asif, mentre il Ministro della Difesa indiano Rajnath Singh arriverà con una delegazione di alto livello. Singh terrà colloqui bilaterali a margine del vertice con i suoi omologhi di Cina, Russia e altri Paesi partecipanti.

Dallo scontro militare di maggio 2025 tra India e Pakistan nella regione contesa del Kashmir, le relazioni tra i due vicini dotati di armi nucleari sono rimaste tese. Il vertice della SCO si concentrerà sulla sicurezza regionale e globale, sulla cooperazione antiterrorismo e sul coordinamento militare tra gli Stati membri.

La Cina, che attualmente detiene la presidenza a rotazione, ha dichiarato che l'incontro mira a "consolidare e approfondire la fiducia reciproca militare" e a "salvaguardare la pace e la stabilità regionale".

La SCO, fondata nel 2001, include Cina, Russia, India, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Bielorussia. La sua Struttura Regionale Antiterrorismo (RATS) è considerata un organismo centrale per la sicurezza all'interno dell'organizzazione.

Il tema della presidenza cinese di quest'anno è stato definito: "Mantenere vivo lo spirito di Shanghai: la SCO in movimento".