Prevedere chi sarà il prossimo papa è un'impresa rischiosa. Un vecchio detto italiano avverte di non riporre fiducia, o denaro, in alcun presunto favorito prima del conclave, l'assemblea a porte chiuse dei cardinali che elegge il pontefice.

Il detto e cosi: "Chi entra papa in conclave, ne esce cardinale". Tuttavia, ecco alcuni cardinali considerati "papabili" per succedere a Papa Francesco, la cui morte all'età di 88 anni è stata annunciata lunedì dal Vaticano.

Sono elencati in ordine alfabetico.

Cardinale Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, francese, 66 anni.

Secondo la stampa francese, è conosciuto in alcuni ambienti cattolici come Giovanni XXIV, in riferimento alla sua somiglianza con Papa Giovanni XXIII, il papa riformatore degli anni '60. Papa Francesco ha scherzato una volta dicendo che il suo successore potrebbe prendere il nome di Giovanni XXIV.

Aveline è noto per il suo carattere semplice e alla mano, la sua prontezza a fare battute e la sua vicinanza ideologica a Francesco, specialmente su temi come l'immigrazione e i rapporti con il mondo musulmano. È anche un intellettuale serio, con un dottorato in teologia e una laurea in filosofia.

Nato in Algeria da una famiglia di immigrati spagnoli trasferitisi in Francia dopo l'indipendenza algerina, ha vissuto gran parte della sua vita a Marsiglia, un porto crocevia di culture e religioni per secoli. Sotto Francesco, Aveline ha fatto grandi progressi di carriera, diventando vescovo nel 2013, arcivescovo nel 2019 e cardinale tre anni dopo.

La sua posizione è stata rafforzata nel settembre 2023, quando ha organizzato una conferenza internazionale della Chiesa su questioni mediterranee, con Papa Francesco come ospite d'onore. Se eletto, Aveline sarebbe il primo papa francese dal XIV secolo, un periodo turbolento in cui il papato si trasferì ad Avignone.

Sarebbe anche il papa più giovane dai tempi di Giovanni Paolo II. Comprende l'italiano ma non lo parla fluentemente, un potenziale svantaggio per un ruolo che richiede familiarità con i giochi di potere e le dinamiche romane.

Cardinale Peter Erdo, ungherese, 72 anni

Se Erdo fosse eletto, sarebbe inevitabilmente visto come un candidato di compromesso: qualcuno del campo conservatore che ha comunque costruito ponti con il mondo progressista di Francesco.

Considerato già papabile nel conclave del 2013, Erdo è noto per i suoi contatti estesi nella Chiesa in Europa e Africa, oltre che per essere un pioniere della Nuova Evangelizzazione, un'iniziativa per ravvivare la fede cattolica nelle nazioni secolarizzate.

Teologicamente conservatore, sottolinea spesso le radici cristiane dell'Europa nei suoi discorsi, ma è anche considerato pragmatico e non ha mai avuto scontri aperti con Francesco, a differenza di altri clerici tradizionalisti.

Tuttavia, durante la crisi migratoria del 2015, ha sollevato polemiche in Vaticano opponendosi all'appello di Francesco affinché le chiese accogliessero i rifugiati, affermando che ciò avrebbe favorito il traffico di esseri umani, allineandosi apparentemente con il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Esperto di diritto canonico, Erdo ha avuto una carriera rapida, diventando vescovo a 40 anni e cardinale nel 2003, a soli 51 anni. Parla fluentemente italiano, tedesco, francese, spagnolo e russo, il che potrebbe aiutarlo a migliorare i rapporti tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa russa dopo le tensioni della guerra in Ucraina.

Non è un oratore carismatico, ma questo potrebbe essere visto come un vantaggio se i cardinali desiderano un pontificato tranquillo dopo il dinamismo di Francesco.

Il segretario generale del Sinodo dei Vescovi, il cardinale Mario Grech, è maltese e ha 68 anni.

Grech proviene da Gozo, una piccola isola appartenente a Malta, lo Stato membro più piccolo dell'Unione Europea.

Da umili origini, Grech ha compiuto un percorso notevole che lo ha portato a essere nominato da Papa Francesco segretario generale del Sinodo dei Vescovi, un incarico di grande responsabilità in Vaticano.

Inizialmente considerato un conservatore, con il tempo è diventato uno dei principali sostenitori delle riforme di Francesco all'interno della Chiesa, mostrando una significativa evoluzione e capacità di adattamento.

Nel 2008, alcuni cittadini maltesi omosessuali annunciarono di aver lasciato la Chiesa in risposta alla posizione anti-LGBT dell’allora Papa Benedetto XVI. All’epoca, Grech non mostrò particolare simpatia per loro, ma nel 2014, in un discorso in Vaticano, invitò la Chiesa a essere più tollerante verso i membri LGBT e a trovare nuove vie creative per affrontare le realtà familiari contemporanee.

Il giorno seguente, Papa Francesco lo felicitò per il suo intervento, toccandogli la spalla durante la colazione: un gesto interpretato come un segnale del suo futuro avanzamento.

Nel 2018, Grech parlò della gioia con cui affrontava le sfide della Chiesa. In un’intervista al giornale Malta Today, dichiarò: "Stiamo attraversando un periodo di cambiamento. E per me, è una cosa molto positiva." Avvertì che, se la Chiesa non superava la nostalgia per il passato, non sarebbe riuscita a mantenere la propria rilevanza nella società moderna.

Le sue opinioni gli hanno procurato anche alcuni nemici influenti. Il cardinale conservatore Gerhard Müller, nel 2022, lo attaccò pubblicamente, minimizzandone il profilo accademico e accusandolo di deviare dalla dottrina cattolica.

Tuttavia, i sostenitori di Grech sottolineano che ha amici sia tra i conservatori sia tra i moderati e che, grazie al suo ruolo di alto profilo, è conosciuto da molti cardinali — un chiaro vantaggio in un conclave in cui molti elettori non si conoscono tra loro.

Il fatto che provenga da un piccolo Paese fa ritenere che la sua elezione non comporterebbe problemi né dal punto di vista diplomatico né da quello geopolitico.

Pur avendo sempre dichiarato di preferire il consenso al conflitto, Grech ha talvolta suscitato polemiche. Nel 2016, dopo aver incontrato contadini preoccupati per la siccità, guidò un pellegrinaggio per invocare la pioggia. Un giornale locale definì l’iniziativa un "ritorno a tentativi preistorici di far piovere", ma pochi giorni dopo, effettivamente, arrivò la pioggia.

L'arcivescovo di Barcellona, il cardinale Juan José Omella, è spagnolo e ha 79 anni.

Omella è una figura che ha conquistato il cuore di Papa Francesco. Umile e di buon carattere, nonostante il suo alto titolo, Omella conduce una vita modesta. Ha dedicato la sua carriera ecclesiastica al servizio pastorale, alla promozione della giustizia sociale e alla concretizzazione della visione compassionevole e inclusiva del cattolicesimo.

Nel mese di aprile 2022, in un’intervista con il sito di notizie Crux, ha dichiarato: "Non dobbiamo vedere la realtà solo con gli occhi di chi ha di più, ma anche con gli occhi dei poveri," riflettendo così la visione del mondo di Papa Francesco.

Omella è nato nel 1946 nel villaggio di Cretas, nel nord-est della Spagna. Dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1970, ha prestato servizio in molte parrocchie spagnole e ha anche trascorso un anno come missionario nell’attuale Repubblica Democratica del Congo, che all’epoca era conosciuta come Zaire.

Sottolineando il suo impegno per le questioni sociali, Omella ha collaborato strettamente con l’organizzazione di beneficenza spagnola Manos Unidas, che combatte la fame, la malattia e la povertà nei Paesi in via di sviluppo, dal 1999 al 2015.

Nel 1996 è diventato vescovo e nel 2015 è stato nominato arcivescovo di Barcellona. Solo un anno dopo, Papa Francesco gli ha conferito il titolo di cardinale, un gesto che è stato visto come una chiara approvazione delle sue tendenze progressiste, in contrasto con gli elementi più conservatori che un tempo dominavano la Chiesa spagnola.

Omella è stato anche presidente della Conferenza dei Vescovi spagnoli. Nel 2023, ha dovuto affrontare i risultati di una commissione indipendente che ha suggerito che oltre 200.000 bambini potrebbero essere stati vittime di abusi sessuali da parte del clero spagnolo nel corso dei decenni.

Omella si è scusato ripetutamente per la cattiva gestione degli abusi sessuali, ma ha respinto l'affermazione che così tanti bambini siano stati abusati. In un'inchiesta interna della Chiesa, sono stati identificati solo 927 vittime dal 1940 in poi.

"Alla fine, i numeri non ci portano da nessuna parte. Ciò che conta sono le persone, e dobbiamo cercare di fare il possibile per riparare," ha dichiarato. "Accusare non è la strada giusta. Questo problema non appartiene solo alla Chiesa, ma all'intera società."

Nel 2023, Papa Francesco ha invitato Omella a unirsi al consiglio dei cardinali, un gruppo di nove membri che offre consulenza al Papa su questioni di governo della Chiesa.

Se il conclave dovesse decidere che la Chiesa ha bisogno di un nuovo approccio, questa vicinanza a Papa Francesco potrebbe rappresentare uno svantaggio per Omella.

Il cardinale Pietro Parolin, italiano, è un diplomatico del Vaticano e ha 70 anni.

Il cardinale Pietro Parolin è visto come un candidato di compromesso tra progressisti e conservatori. Per gran parte della sua vita è stato un diplomatico della Chiesa, e dal 2013, anno dell'elezione di Papa Francesco, ha ricoperto il ruolo di Segretario di Stato del Vaticano, equivalente al ministro degli Esteri. Questo incarico è paragonabile a quello di un primo ministro, e i segretari di stato sono spesso chiamati “papa assistenti” poiché occupano il secondo posto nella gerarchia vaticana dopo il Papa.

Parolin aveva precedentemente servito come sottosegretario per i Rapporti con gli Stati durante il pontificato di Papa Benedetto XVI, ed è stato nominato nel 2009 ambasciatore del Vaticano in Venezuela, dove ha difeso la Chiesa dalle politiche anticlericali del presidente dell’epoca, Hugo Chávez.

È anche stato il principale architetto del miglioramento dei rapporti tra il Vaticano, la Cina e il Vietnam. I conservatori lo hanno criticato per aver negoziato un accordo sulla nomina dei vescovi in Cina, sostenendo che questo comprometteva la libertà della Chiesa. Parolin ha difeso l’accordo, argomentando che, pur non essendo perfetto, ha evitato una divisione interna e ha aperto un canale di comunicazione con il governo di Pechino.

Parolin non è mai stato un attivista di prima linea nelle cosiddette "Culture Wars" della Chiesa, che ruotano attorno a temi come l'aborto e i diritti degli omosessuali. Tuttavia, ha definito la legalizzazione del matrimonio omosessuale in diversi Paesi "una sconfitta per l'umanità". Ha anche difeso l’autorità della Chiesa nel vietare ai preti tedeschi di benedire simbolicamente coppie dello stesso sesso, ribadendo che le Chiese locali non dovrebbero prendere decisioni che influenzano tutti i cattolici.

Con la sua personalità pacata e cortese, Parolin rappresenterebbe un ritorno al papato italiano dopo tre pontificati consecutivi di non italiani: il polacco Giovanni Paolo II, il tedesco Benedetto XVI e l’argentino Francesco.

Pur essendo stato ordinato sacerdote solo nel 1980, Parolin è entrato nei servizi diplomatici del Vaticano appena tre anni dopo, il che significa che la sua esperienza pastorale è limitata. Tuttavia, uno dei suoi punti di forza è la sua capacità di parlare più lingue, un aspetto che lo rende particolarmente adatto a un ruolo di rilievo nella diplomazia vaticana.

Il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, filippino, ha 67 anni.

Il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, noto per il suo impegno per la giustizia sociale, è spesso soprannominato "Francesco asiatico" e, se eletto, sarebbe il primo papa asiatico.

In apparenza, Tagle, che preferisce essere chiamato affettuosamente "Chito", sembra soddisfare tutti i criteri per diventare papa. Ordinato sacerdote nel 1982, ha accumulato decenni di esperienza pastorale, prima come vescovo di Imus e successivamente come arcivescovo di Manila, dove ha acquisito esperienza amministrativa.

Nel 2012, è stato nominato cardinale da Papa Benedetto XVI.

Nel 2019, Papa Francesco lo ha trasferito da Manila al capo della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, conosciuta ufficialmente come Dicastero per l'Evangelizzazione, una mossa strategica che gli ha dato una maggiore esperienza vaticana.

Tagle proviene dalle Filippine, una nazione che è spesso definita "il polmone cattolico dell'Asia", con la più grande popolazione cattolica della regione. Sua madre è di etnia cinese filippina. Tagle parla fluentemente italiano e inglese.

Dal 2015 al 2022, ha ricoperto un ruolo di alto livello come presidente di Caritas Internationalis, una confederazione di oltre 160 organizzazioni cattoliche di carità, servizio sociale e sviluppo a livello mondiale.

Nel 2022, dopo accuse di bullismo e umiliazione nei confronti dei dipendenti, Papa Francesco ha deciso di licenziare l'intera direzione dell'organizzazione e nominare un commissario per prendere il controllo. Tagle era tra coloro che sono stati rimossi, ma ricopriva solo la presidenza nominale e non era coinvolto nella gestione quotidiana, che era supervisionata da un direttore generale laico.

Quando è stata annunciata questa decisione, Tagle ha descritto i cambiamenti come un momento di "affrontare i nostri fallimenti" durante un incontro della confederazione. Non è ancora chiaro come questo sviluppo influenzerà le sue possibilità di diventare papa.