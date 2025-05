I media Houthi in Yemen hanno dichiarato lunedì che attacchi statunitensi hanno colpito un centro di detenzione per migranti, uccidendo oltre 30 persone nella roccaforte di Saada.

“Trenta corpi sono stati estratti dalle macerie di un centro di detenzione per migranti africani,” ha riferito l’emittente Al-Masirah, citando anche una dichiarazione del ministero dell'interno che riporta decine di morti e feriti.

“Le squadre della difesa civile e la Mezzaluna Rossa stanno continuando i loro sforzi sulla scena del crimine americano,” ha aggiunto Al-Masirah.

Poche ore prima, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) aveva dichiarato che non avrebbe rivelato dettagli specifici sulle sue operazioni in Yemen.

“Per preservare la sicurezza operativa, abbiamo intenzionalmente limitato la divulgazione di dettagli sulle nostre operazioni in corso o future. Siamo molto attenti nel nostro approccio operativo, ma non riveleremo specifiche su ciò che abbiamo fatto o che faremo,” si legge in una dichiarazione rilasciata domenica.

Il Ministero dell'Interno gestito dagli Houthi ha affermato che gli attacchi hanno colpito un centro di accoglienza che ospitava 115 migranti di nazionalità africana.

Domenica, l'esercito ha dichiarato di aver colpito più di 800 obiettivi in Yemen da metà marzo, uccidendo centinaia di ribelli Houthi, inclusi membri della leadership del gruppo.

L'emittente ha trasmesso immagini di corpi intrappolati sotto le macerie e di soccorritori al lavoro per aiutare i feriti.

Ogni anno, decine di migliaia di migranti percorrono la Rotta Orientale dal Corno d'Africa, cercando di sfuggire a conflitti, disastri naturali e scarse prospettive economiche attraversando il Mar Rosso verso il Golfo.

Molti sperano di trovare lavoro come operai o domestici in Arabia Saudita e in altri paesi del Golfo, nonostante il pericoloso viaggio attraverso lo Yemen devastato dalla guerra.