In un traguardo significativo e gioioso, i gatti Van del Centro di Ricerca e Applicazione sui Gatti Van — parte dell'Università Van Yüzüncü Yıl — hanno accolto le prime cucciolate del 2025.

“Abbiamo iniziato a ricevere i primi cuccioli dell'anno,” afferma il Prof. Abdullah Kaya, direttore del centro, a TRT World. “Queste nascite avverranno in tre fasi durante l'anno e ci aspettiamo altri cuccioli nei prossimi mesi.”

Come parte degli sforzi continui per preservare e proteggere questa rara e culturalmente importante razza, il centro svolge un ruolo cruciale nel garantire il futuro dei gatti Van. Profondamente radicati nella storia e nel paesaggio naturale della Türkiye orientale, questi gatti sono ora al centro di iniziative di conservazione volte a salvaguardarne la sopravvivenza e a mantenere le loro caratteristiche uniche.

Un impegno per la conservazione

Dal 1992, il Centro di Ricerca sui Gatti Van si dedica allo studio, all'allevamento e alla conservazione del gatto Van, una razza originaria della regione del Lago Van nella Türkiye orientale.

La missione del centro va oltre la conservazione della purezza genetica della razza; mira anche a mantenere le caratteristiche fisiche e comportamentali distintive che rendono unici questi gatti. Il lavoro del centro è stato determinante nell’affrontare le principali sfide della razza, tra cui la perdita di habitat naturale, l'incrocio con altri gatti domestici e la riduzione del numero di gatti Van di razza pura.

Il primo ciclo di nascite di quest'anno — 11 gatti Van adulti che hanno dato alla luce 37 cuccioli sani — segna l'inizio di un altro anno di allevamento attento e conservazione meticolosa.

Secondo il Prof. Abdullah Kaya, direttore del centro, queste nascite rappresentano solo l'inizio di un processo articolato in più fasi. “Abbiamo iniziato a ricevere i primi cuccioli dell'anno. Finora 11 gatti Van hanno partorito 37 cuccioli. Ma il ciclo continuerà in tre fasi durante l’anno e ci aspettiamo nuove nascite nei prossimi mesi».

Con una lunga storia di allevamento dei gatti Van per mantenere la loro forma originale, il centro si concentra sulla produzione di cuccioli che somigliano strettamente alle caratteristiche autentiche della razza.

Entro la fine dell'anno, si prevede che circa 100 cuccioli saranno disponibili per l'adozione. La salute e il benessere di ciascun cucciolo restano priorità assolute, grazie a un’équipe specializzata che si impegna per garantire ai cuccioli un ambiente sano e protetto da malattie e infezioni.

«Ci assicuriamo che i cuccioli crescano in un ambiente ottimale» afferma Kaya. «Il nostro team è altamente qualificato e lavora con grande dedizione per prevenire qualsiasi perdita di vita. Seguiamo un processo rigoroso per proteggerli da ogni possibile rischio sanitario».

L'unicità dei gatti Van

I gatti Van sono diversi da qualsiasi altra razza felina. Non solo presentano un aspetto fisico sorprendente, ma mostrano anche comportamenti profondamente legati al loro ambiente d’origine.

Originari della regione del Lago Van — che ospita uno dei più grandi laghi di soda al mondo — i gatti Van hanno sviluppato caratteristiche che consentono loro di prosperare in questo paesaggio caratteristico. I loro corpi grandi e muscolosi sono rivestiti da mantelli semi-lunghi, morbidi e impermeabili, che permettono loro di adattarsi agli inverni freddi e alle estati calde della regione.

La loro caratteristica più distintiva è il tipico motivo “Van”: un mantello prevalentemente bianco con macchie colorate solo sulla testa e sulla coda. Queste macchie sono tipicamente di colore ruggine, ma possono anche apparire in crema o nero. I loro occhi sono altrettanto affascinanti — alcuni gatti Van hanno occhi di due colori diversi, uno blu e l’altro ambra. I tipici occhi azzurro turchese, in particolare, conferiscono un’aura regale e misteriosa.

Ciò che distingue davvero i gatti Van, tuttavia, è la loro straordinaria affinità con l'acqua. A differenza della maggior parte dei gatti, che solitamente evitano l’acqua, i gatti Van sono nuotatori entusiasti. Si ritiene che questa attitudine insolita derivi dalla loro familiarità con il Lago Van, dove potrebbero aver imparato a nuotare per trovare sollievo dal caldo estivo o per cacciare pesci.

Infatti, anche i gatti Van domestici sono noti per giocare con i rubinetti che gocciolano o per schizzare nell’acqua delle ciotole. La loro passione per l'acqua è una delle loro caratteristiche più distintive e li rende particolarmente adorabili agli occhi di chi li accoglie in casa.

Adozione e tutela

Oltre all'allevamento a fini conservativi, il centro gestisce anche un programma di adozione per affidare i cuccioli a famiglie amorevoli. Ogni anno, decine di cuccioli vengono adottati da famiglie in tutta la Türkiye, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della razza.

Il professor Kaya aggiunge: «Speriamo che un giorno ogni casa in Türkiye possa accogliere un gatto Van. Il nostro obiettivo è preservare la purezza della razza, offrendo al tempo stesso alle persone di tutto il paese la possibilità di scoprire la gioia di avere un gatto Van come compagno».

Per proteggere ulteriormente questa razza preziosa, i gatti Van non possono essere esportati al di fuori della Türkiye. Questa misura è volta a preservare il loro status di simbolo culturale raro e tutelato. Il centro monitora attentamente la salute e il benessere di ogni esemplare adottato e fornisce un supporto costante alle nuove famiglie affidatarie.

Per comprendere meglio il legame unico che si crea tra i gatti Van e i loro proprietari, TRT World ha intervistato Aysha F. Deligoz, residente a Istanbul e orgogliosa compagna di Prince, un gatto Van di 13 anni. Deligoz racconta che l’adozione di Prince ha completamente cambiato il suo rapporto con i gatti:

«Avevo paura dei gatti prima di adottare Prince da cucciolo» dice Deligöz. «È sempre stato gentile con me, e col tempo il nostro legame è diventato incredibilmente profondo. A volte dimentico che non è umano — ha una personalità davvero unica».

Le stranezze di Prince rendono il suo affetto ancora più profondo: «Adora fare il bagno e beve persino l’acqua direttamente dal rubinetto» racconta. «È molto selettivo con il cibo e va matto per le uova e il fegato. Ma soprattutto è affettuoso: mi abbraccia e dorme con me ogni notte. È davvero parte della famiglia».

Simbolo del patrimonio culturale della Türkiye

I gatti Van sono ammirati non solo per le loro caratteristiche distintive, ma anche per il loro profondo significato culturale. Nel corso dei secoli, questa razza è diventata simbolo di purezza, unicità e bellezza naturale della regione del Lago Van. I gatti Van sono persino entrati a far parte del folklore locale, e la loro presenza nella zona è profondamente apprezzata dagli abitanti di Van.

Riconoscendo l’importanza di preservare questo tesoro nazionale, il governo turco ha adottato misure concrete per proteggerne l’integrità genetica, tra cui la creazione del Centro di Ricerca e Applicazione sul Gatto Van. Il centro svolge un ruolo fondamentale non solo nella conservazione della razza, ma anche nella sensibilizzazione pubblica sul suo valore culturale.

Il centro collabora attivamente con le comunità locali e con varie istituzioni per garantire che la presenza del gatto Van nella regione del Lago Van rimanga forte e significativa.

«Il gatto Van è un simbolo vivente del nostro patrimonio culturale» conclude il professor Kaya. «Il nostro compito non è solo quello di conservarlo, ma di assicurarci che continui a prosperare nella terra in cui è nato».