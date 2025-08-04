TÜRKİYE
2 min di lettura
Il vincitore premio Nobel Aziz Sancar ottiene la cittadinanza turco-cipriota
Sancar, che visita frequentemente la Repubblica Turca di Cipro del Nord e si è sempre espresso a favore del suo riconoscimento, contribuirà a rafforzarne il profilo scientifico e culturale.
Il vincitore premio Nobel Aziz Sancar ottiene la cittadinanza turco-cipriota
Nobel Prize-winning scientist Aziz Sancar, honoured for mapping DNA repair mechanisms. (Image: TRT AVAZ) / Others
4 agosto 2025

Il governo della Repubblica Turca di Cipro del Nord (RTCN) ha annunciato la concessione della cittadinanza al vincitore del premio Nobel turco-americano Aziz Sancar.

Nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale si afferma che Sancar contribuirà allo sviluppo del Paese nei settori della scienza, della tecnologia e della cultura, e offrirà sostegno alla promozione della causa della Repubblica Turca di Cipro del Nord sulla scena internazionale.

Sancar, che visita frequentemente l'isola ed è membro del comitato scientifico del Centro di Ricerca e Tecnologia in Biologia Sintetica dell'Università del Vicino Oriente, sostiene da tempo il riconoscimento internazionale della RTCN.

La RTCN deve essere riconosciuta

Nel 2022, subito dopo l’appello del Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il riconoscimento globale della Repubblica Turca di Cipro del Nord, Aziz Sancar aveva pubblicato sui social una foto che lo ritraeva con una maglietta con la scritta “KKTC Tanınmalı” (“La RTCN deve essere riconosciuta”).

recommended

Il legame di Sancar con l’isola si è ulteriormente rafforzato grazie ai suoi rapporti con il Presidente della RTCN Ersin Tatar e alla collaborazione con la professoressa Nedime Serakıncı, attuale consulente sanitaria della Presidenza.

Scoperta rivoluzionaria nella riparazione del DNA

Aziz Sancar ha ricevuto il Premio Nobel per la Chimica nel 2015 per le sue ricerche pionieristiche nel campo della riparazione del DNA. È noto per aver mappato i meccanismi attraverso cui le cellule riparano il DNA danneggiato, una scoperta di fondamentale importanza per comprendere come gli organismi viventi preservino l'integrità genetica.

I suoi studi hanno rivelato come il DNA danneggiato da fattori quotidiani come la luce solare e le sostanze tossiche venga riparato, aprendo la strada a importanti progressi nella terapia del cancro, nella ricerca genetica e nella medicina personalizzata.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us