Si stima che circa 4.700 soldati nordcoreani siano stati uccisi o feriti combattendo al fianco della Russia contro le forze ucraine, secondo quanto riferito mercoledì dall'agenzia di intelligence sudcoreana ai parlamentari.

La valutazione è arrivata due giorni dopo che la Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver inviato truppe combattenti per aiutare la Russia a riconquistare parti della regione di Kursk, perse lo scorso anno a causa di un'incursione a sorpresa delle forze ucraine.

Durante un briefing a porte chiuse della commissione parlamentare, il Servizio Nazionale di Intelligence della Corea del Sud (NIS) ha dichiarato che la Corea del Nord ha subito 4.700 perdite, tra cui 600 morti, nei fronti di battaglia tra Russia e Ucraina, secondo quanto riferito dal parlamentare Lee Seong Kweun, presente alla riunione.

Lee ha detto ai giornalisti che il NIS ha riferito che 2.000 soldati nordcoreani feriti sono stati rimpatriati in Corea del Nord via aereo o treno tra gennaio e marzo. Ha inoltre citato il NIS affermando che i soldati nordcoreani deceduti sono stati cremati in Russia prima che i loro resti fossero inviati in patria.

A gennaio, il NIS aveva stimato circa 300 morti e 2.700 feriti tra i soldati nordcoreani, mentre il mese scorso l'esercito sudcoreano ha aumentato la stima delle perdite a 4.000.

Lunedì, la Corea del Nord ha annunciato che il leader Kim Jong-un ha deciso di inviare truppe per “annientare e spazzare via gli occupanti neo-nazisti ucraini e liberare l'area di Kursk in cooperazione con le forze armate russe.” Il presidente russo Vladimir Putin ha successivamente rilasciato una dichiarazione ringraziando la Corea del Nord e promettendo di non dimenticare i sacrifici dei soldati nordcoreani.

Sia Kim che Putin hanno affermato che il dispiegamento nordcoreano è avvenuto nell'ambito del trattato di difesa del 2024 tra i due paesi, che prevede l'assistenza reciproca in caso di attacco. Gli Stati Uniti, la Corea del Sud e i loro partner sostengono che la Corea del Nord stia fornendo grandi quantità di armi convenzionali per rifornire le scorte esaurite della Russia. Si sospetta inoltre che la Russia stia fornendo assistenza militare ed economica alla Corea del Nord in cambio.

Oltre 10.000 soldati nordcoreani

Funzionari statunitensi, sudcoreani e ucraini hanno dichiarato che la Corea del Nord ha inviato tra 10.000 e 12.000 soldati in Russia lo scorso autunno. L'esercito sudcoreano ha affermato a marzo che la Corea del Nord ha inviato circa 3.000 ulteriori soldati in Russia all'inizio di quest'anno.

Durante il briefing di mercoledì, il NIS ha affermato di ritenere che la Russia abbia fornito alla Corea del Nord missili di difesa aerea, apparecchiature per la guerra elettronica, droni e tecnologia per il lancio di satelliti spia, secondo quanto riferito dal parlamentare Kim Byung-kee, presente al briefing.

Kim ha citato il NIS affermando che 15.000 lavoratori nordcoreani sono stati inviati in Russia nell'ambito di programmi di cooperazione industriale bilaterale. Il parlamentare ha inoltre dichiarato che il valore dei missili e dell'artiglieria inviati dalla Corea del Nord alla Russia ammonta a miliardi di dollari, ma il NIS non ha rilevato segni di rimesse in denaro dalla Russia alla Corea del Nord per tali forniture.