Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato i media, respingendo i rapporti secondo cui sosterrebbe l'idea di concedere all'Iran 30 miliardi di dollari per sviluppare strutture nucleari non militari.

"Chi nei media di Fake News è il furfante che dice che 'il Presidente Trump vuole dare all'Iran 30 miliardi di dollari per costruire strutture nucleari non militari'? Non ho mai sentito parlare di questa idea ridicola. È solo un'altra BUFALA diffusa dai media falsi per screditare. Queste persone sono MALATE!!!" ha scritto Trump su Truth Social.

Secondo i rapporti dei media, l'amministrazione Trump avrebbe preso in considerazione l'idea di offrire incentivi economici all'Iran, come lo sblocco di miliardi di beni iraniani congelati, in cambio di una sospensione del programma di arricchimento dell'uranio di Teheran, secondo tre fonti a conoscenza delle discussioni.

Gli Stati Uniti hanno sganciato sei bombe anti-bunker sull'impianto nucleare di Fordow il 22 giugno e lanciato decine di attacchi con missili da crociera basati su sottomarini contro altri due siti a Natanz e Isfahan, come parte della loro campagna contro il programma nucleare iraniano.

Un sesto round di colloqui tra Stati Uniti e Iran era previsto per il 15 giugno, ma Israele ha lanciato attacchi aerei contro siti militari, nucleari e civili iraniani il 13 giugno.

Il conflitto di 12 giorni tra Israele e Iran si è concluso con un cessate il fuoco sponsorizzato dagli Stati Uniti, entrato in vigore il 24 giugno.