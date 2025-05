Lunedì, un procuratore francese ha annunciato che una persona sospettata di aver accoltellato a morte un musulmano in una moschea nel sud della Francia si è consegnato a una stazione di polizia in Italia.

"Come procuratore, per me è molto soddisfacente. Di fronte all'efficacia delle misure adottate, il sospetto non aveva altra scelta che arrendersi, ed è stata la cosa migliore che potesse fare", ha detto.

Il procuratore ha dichiarato a BFM TV: "Posso confermare che l'autore presunto si è presentato ieri sera intorno alle 23:00-23:30 in una stazione di polizia italiana vicino a Firenze." Ha aggiunto: "Sapevamo che aveva lasciato la Francia... Era solo questione di tempo prima che lo catturassimo."

Commentando la motivazione dell'attacco, Grini ha dichiarato: “La motivazione anti-musulmana è la pista principale (...) ma ci sono anche elementi nell'indagine che suggeriscono altre motivazioni per l'atto ... forse una fascinazione per la morte, per essere considerato un serial killer.”

I politici francesi hanno condannato l'attacco, che è stato filmato domenica e postato su Snapchat.

La Francia, che si vanta del suo laicismo, noto come “laïcité”, ha la più grande popolazione musulmana in Europa, che conta più di 6 milioni di persone e rappresenta circa il 10% della popolazione del Paese.