Il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio dei Governatori dell’agenzia, in seguito ai recenti attacchi statunitensi contro impianti nucleari in Iran.

Domenica, Rafael Mariano Grossi ha annunciato sulla piattaforma X: “Alla luce della situazione d’emergenza in Iran, convoco per domani una riunione straordinaria del Consiglio dei Governatori dell’@IAEAorg”.

La decisione arriva dopo le notizie secondo cui le forze statunitensi hanno colpito tre impianti nucleari iraniani, tra cui quello di Fordo.

In un’altra dichiarazione , l’Agenzia ha affermato: “Possiamo confermare che, in seguito agli attacchi contro tre impianti nucleari in Iran, incluso Fordo, non è stato finora registrato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori dei siti”.

“Forniremo ulteriori valutazioni man mano che riceveremo nuove informazioni sulla situazione in Iran”, ha aggiunto.

Nel frattempo, Teheran ha chiesto un’indagine sugli attacchi statunitensi.

Secondo la rete iraniana SNN, il capo dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran, Mohammad Eslami, ha inviato una lettera a Grossi invitando l’Agenzia a condannare le azioni di Washington e ad adottare “misure appropriate”.

Eslami ha inoltre accusato Grossi di “inazione e complicità” e ha dichiarato che l’Iran intraprenderà vie legali sulla questione.

Ritiro dal Trattato di Non Proliferazione Nucleare

Un alto parlamentare iraniano ha avvertito che Teheran potrebbe ritirarsi dal Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari (TNP) in risposta ai recenti attacchi.

Il presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento iraniano, Abbas Golroo, ha scritto sulla piattaforma X che l’Articolo X del trattato concede all’Iran il diritto di recedere in circostanze straordinarie.

Citando direttamente l’articolo, Golroo ha dichiarato: “Ogni parte ha il diritto di ritirarsi dal Trattato se eventi straordinari connessi con l’oggetto del Trattato stesso compromettono gli interessi supremi del Paese, in base alla propria sovranità nazionale”.

Nelle prime ore di domenica, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le forze americane hanno bombardato tre impianti nucleari iraniani: Fordo, Natanz e Isfahan.

Questi attacchi, che hanno ulteriormente intensificato l’operazione militare israeliana sostenuta dagli Stati Uniti iniziata il 13 giugno, hanno a loro volta provocato ritorsioni militari da parte dell’Iran contro Israele.