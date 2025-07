La direttrice dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti, Tulsi Gabbard, ha annunciato la pubblicazione di oltre 230.000 pagine di documenti relativi all’assassinio di Martin Luther King Jr.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, Gabbard ha affermato:

“Questi documenti contengono dettagli sull’indagine dell’FBI riguardante l’assassinio”.

Ha aggiunto che i documenti includono anche “discussioni su potenziali piste, note interne dell’FBI che descrivono lo sviluppo del caso, informazioni secondo cui un ex compagno di cella di James Earl Ray avrebbe parlato con lui di un presunto piano di assassinio, e molto altro”.

Gabbard ha sottolineato che il popolo americano ha aspettato quasi sessant’anni per conoscere l’intera portata di questa indagine.

“Sotto la guida del presidente Trump, non tralasciamo alcun dettaglio nel garantire la totale trasparenza su questo tragico evento, che rappresenta una pietra miliare nella storia del nostro Paese. Esprimo la mia più profonda gratitudine alla famiglia King per il loro sostegno”, ha dichiarato.

La nipote di Martin Luther King Jr., Alveda King, ha espresso gratitudine verso Trump e Gabbard per aver mantenuto la promessa di rendere pubblici i documenti:

“Mio zio ha vissuto coraggiosamente alla ricerca della verità e della giustizia, e il suo duraturo lascito, fondato sulla fede, continua a ispirare gli americani ancora oggi. Sebbene piangiamo ancora la sua morte, la desecretazione e pubblicazione di questi documenti rappresenta un passo storico verso la verità che il popolo americano merita”, ha detto.

“Un momento di svolta”

La pubblicazione dei documenti è avvenuta in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia, l’FBI, la CIA e gli Archivi Nazionali, in conformità con un ordine esecutivo dell’ex presidente Donald Trump, che imponeva totale trasparenza sugli omicidi di Martin Luther King, dell’ex presidente John F. Kennedy e del senatore Robert F. Kennedy.

Martin Luther King Jr. fu assassinato il 4 aprile 1968 sul balcone del Lorraine Motel a Memphis, nello Stato del Tennessee, all’età di 39 anni. James Earl Ray, che confessò l’omicidio, fu condannato a 99 anni di carcere. Tuttavia, ancora oggi permangono dubbi e teorie del complotto sull’accaduto.

La procuratrice generale Pam Bondi ha dichiarato che “decenni dopo l’orribile assassinio di uno dei grandi leader della nostra nazione, il popolo americano merita risposte”.

Anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha commentato la pubblicazione, definendola “un momento di svolta” per l’agenzia nel suo impegno a garantire “la massima trasparenza” nei confronti del popolo americano.