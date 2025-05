Gli avvocati di Rumeysa Ozturk hanno sostenuto davanti a un tribunale federale del Vermont che il suo arresto da parte dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti (ICE) fosse incostituzionale, portando alla sua detenzione in una struttura per immigrati in Louisiana che Ozturk ha descritto come "insalubre, pericolosa e disumana".

"Non esiste discrezionalità, nemmeno nel diritto sull'immigrazione, per il governo di violare la Costituzione," ha sostenuto Jessie Rossman durante l'udienza di lunedì, aggiungendo che la sua cliente, una studentessa di dottorato presso la Tufts University, è stata arrestata per aver co-redatto un saggio critico nei confronti della risposta dell'università alle proteste pro-Palestina.

Rossman ha dichiarato al giudice distrettuale William Sessions che la sua cliente non rappresenta un rischio di fuga e, al contrario, Ozturk è desiderosa di tornare alla Tufts per completare il suo dottorato.

Gli avvocati di Ozturk hanno affermato che il trasferimento del governo attraverso Massachusetts, New Hampshire e Vermont prima di inviarla in Louisiana fosse punitivo per il suo discorso protetto.

"Questo è stato fatto per intimidire il suo discorso e inviare un messaggio chiaro e intimidatorio a tutti coloro che osservano," ha sostenuto Rossman, aggiungendo che l'amministrazione Trump era consapevole che il pubblico stava prestando attenzione.

"Se ti impegni in un discorso che l'amministrazione non condivide, sarai punito."

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che i tribunali federali non abbiano giurisdizione sul caso di Ozturk a causa dell'avvio dei procedimenti di espulsione da parte dell'ICE ai sensi della legge sull'immigrazione.

L'avvocato del Dipartimento di Giustizia, Michael Drescher, ha dichiarato che Ozturk deve perseguire il rilascio attraverso i tribunali per l'immigrazione.

Il giudice ha affermato che stava considerando di tenere un'udienza probatoria a maggio per esaminare le circostanze dell'arresto e della detenzione continua di Ozturk.

Nessuna prova di attività antisemita

Il processo di Ozturk arriva dopo che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha trovato che non ci fossero prove che la studentessa turca avesse partecipato ad attività antisemite o sostenuto un'organizzazione terroristica.

Un memorandum di marzo all'interno del Dipartimento ha concluso che non c'erano basi per revocare il visto di Ozturk sulla base dell'affermazione dell'amministrazione Trump secondo cui avrebbe sostenuto il gruppo di resistenza palestinese Hamas o partecipato ad antisemitismo o violenza, come sostenuto dal Dipartimento della Sicurezza Interna, ha riportato il Washington Post.

Il memorandum, descritto al Post da fonti anonime, ha affermato che il Segretario di Stato Marco Rubio non aveva basi sufficienti per revocare il visto di Ozturk ai sensi di una disposizione che gli consente di agire in difesa degli interessi di politica estera del paese.

Ozturk, una borsista Fulbright e studentessa di dottorato in sviluppo infantile e umano presso la Tufts, è stata arrestata da agenti ICE mascherati fuori dal suo appartamento a Somerville.

La sua detenzione è seguita a un attacco online da parte del sito web pro-Israele Canary Mission, che l'ha presa di mira per aver co-redatto un editoriale sul giornale studentesco The Tufts Daily nel marzo 2024, criticando la risposta dell'università alla brutale guerra di Israele a Gaza, che ha ucciso più di 62.000 palestinesi.

Il memorandum del DHS, inviato dal funzionario senior Andre Watson a un collega del Dipartimento di Stato, ha affermato che "Ozturk ha partecipato ad attivismo anti-Israele dopo gli attacchi terroristici di Hamas contro gli israeliani il 7 ottobre 2023."

In particolare, il memorandum ha dichiarato che ha "co-redatto un articolo di opinione" che "ha chiesto alla Tufts di ‘divulgare i suoi investimenti e disinvestire da aziende con legami diretti o indiretti con Israele.’"

Secondo una copia di un memorandum separato esaminato dal Post, il DHS aveva raccomandato che il visto di Ozturk fosse revocato ai sensi di una disposizione dell'Immigration and Nationality Act che richiede al Segretario di Stato di avere "motivi ragionevoli" per credere che la presenza di qualcuno rappresenti una "conseguenza politica avversa per gli Stati Uniti."

Il memorandum ha osservato che nessun database del governo statunitense mostrava informazioni relative al terrorismo su Ozturk. Un documento interno separato ha anche dichiarato che la revoca del visto sarebbe stata "silenziosa," il che significa che non sarebbe stata informata in anticipo.

La detenzione di Ozturk avviene nel contesto della più ampia repressione dell'amministrazione Trump contro studenti e accademici pro-Palestina, inclusa la detenzione dell'attivista palestinese e recente laureato della Columbia University Mahmoud Khalil, del ricercatore della Georgetown University Badar Khan Suri e di molti altri.