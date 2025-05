Le richieste di asilo presentate dai siriani nell'Unione Europea sono scese al livello più basso in oltre un decennio a febbraio, dopo la caduta di Bashar al Assad, ha dichiarato mercoledì l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo.

I dati dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) hanno mostrato che i siriani hanno presentato 5.000 richieste nei 27 paesi membri dell'UE, più Svizzera e Norvegia, a febbraio, con un calo del 34% rispetto al mese precedente.

"Le ultime cifre sulle richieste di asilo mostrano quanto sia importante la stabilità in altre regioni per l'Europa," ha affermato Magnus Brunner, commissario europeo per la migrazione.

Il leader siriano di lunga data Assad è stato rovesciato dalle forze di opposizione del paese a dicembre, dopo oltre un decennio di guerra civile.

Secondo le Nazioni Unite, centinaia di migliaia di siriani che avevano cercato rifugio all'estero sono da allora tornati a casa.

Complessivamente, a febbraio, i 27 stati dell'UE, insieme a Svizzera e Norvegia, hanno ricevuto circa 69.000 domande di asilo, seguendo una tendenza al ribasso iniziata nell'ottobre 2024, ha riferito EUAA.

I siriani, che per lungo tempo hanno rappresentato il gruppo più numeroso di richiedenti, sono stati il terzo gruppo più grande, dietro a venezuelani e afghani.

La Francia è stata la principale nazione destinataria, seguita da Spagna e Germania, che per anni era stata la destinazione principale.