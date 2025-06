Il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all'esercito di lanciare attacchi intensi sulla capitale iraniana, Teheran, accusando l'Iran di aver violato un cessate il fuoco tra i due storici rivali.

“Ho dato istruzioni alle forze armate israeliane (IDF), in coordinamento con il Primo Ministro, di continuare le attività di attacco intenso a Teheran per neutralizzare obiettivi del regime e infrastrutture terroristiche a Teheran, a seguito dell'operazione di ieri,” ha dichiarato Katz in un comunicato riportato dal quotidiano Yedioth Ahronoth.

Katz ha affermato di aver ordinato gli attacchi “alla luce della violazione totale del cessate il fuoco, dichiarato dal Presidente degli Stati Uniti, da parte dell'Iran e del lancio di missili verso Israele.”

Questo sviluppo avviene poco dopo che l'esercito israeliano ha informato il pubblico che era ormai sicuro uscire dai rifugi.

In precedenza, l'esercito aveva dichiarato che le sirene d'allarme erano suonate nel nord di Israele martedì, dopo il rilevamento di un nuovo attacco missilistico dall'Iran, poche ore dopo che Donald Trump aveva annunciato un cessate il fuoco.

L'Iran respinge le accuse

L'Iran, tuttavia, respinge le affermazioni israeliane secondo cui avrebbe lanciato missili contro Israele dopo aver accettato un cessate il fuoco, secondo quanto riportato dall'emittente IRIB e dall'agenzia di stampa ISNA.

La presunta violazione è avvenuta poco dopo che Israele aveva annunciato di aver accettato un cessate il fuoco bilaterale con l'Iran, basato su una proposta avanzata da Trump.

Lunedì, Trump aveva dichiarato che Israele e Iran avevano concordato un cessate il fuoco “completo” e “totale”, ponendo fine alla “guerra di 12 giorni” iniziata il 13 giugno con attacchi israeliani contro impianti nucleari iraniani e altre località.

L'Iran aveva risposto con attacchi missilistici.

Successivamente, gli Stati Uniti avevano bombardato tre siti nucleari iraniani domenica mattina, dichiarando di averli distrutti completamente.

In risposta, lunedì sera l'Iran aveva lanciato una raffica di missili contro la base militare statunitense di Al Udeid, in Qatar.

Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 04:00 GMT di martedì, con Trump che ha esortato entrambe le parti a non violarlo.