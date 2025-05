La Corte Costituzionale della Corea del Sud ha deciso lunedì di annullare l'impeachment del Primo Ministro Han Duck-soo e di ripristinare i suoi poteri, segnando l'ultimo sviluppo nella turbolenza politica del paese dopo il suo impeachment come presidente ad interim più di due mesi fa.

Han aveva assunto il ruolo di leader ad interim dopo il presidente Yoon Suk-yeol, che era stato a sua volta destituito in seguito alla sua breve dichiarazione della legge marziale lo scorso anno.

Il Primo Ministro Han è rimasto in carica meno di due settimane ed è stato destituito e sospeso il 27 dicembre dopo uno scontro con il parlamento guidato dall'opposizione per il suo rifiuto di nominare altri tre giudici alla Corte Costituzionale.

I giudici della Corte hanno votato sette contro uno per annullare l'impeachment.

Han, 75 anni, aveva ricoperto posizioni di leadership per oltre tre decenni sotto cinque presidenti, sia conservatori che liberali.

In un paese profondamente diviso dalla retorica partitica, Han era visto come un raro esempio di funzionario la cui carriera variegata trascendeva le linee di partito.

Tuttavia, il parlamento guidato dall'opposizione lo ha accusato di non aver fatto abbastanza per contrastare la decisione di Yoon di dichiarare la legge marziale, un'accusa che Han ha negato.

Il Ministro delle Finanze Choi Sang-mok ha assunto il ruolo di presidente ad interim mentre i casi di Yoon e Han venivano esaminati dalla Corte Costituzionale.

Imposizione inaspettata

Il parlamento ha destituito Han per il suo presunto ruolo nella legge marziale, oltre che per il suo rifiuto di nominare più giudici alla Corte Costituzionale e di sostenere leggi speciali contro Yoon e la First Lady Kim Keon-hee.

Han ha partecipato all'unica udienza del caso il 19 febbraio, dove ha negato qualsiasi ruolo nell'episodio della legge marziale e ha chiesto alla Corte di respingere l'impeachment.

L'imposizione inaspettata della legge marziale il 3 dicembre da parte del presidente Yoon e il conseguente sconvolgimento politico hanno scosso la quarta economia più grande dell'Asia e hanno suscitato preoccupazioni da parte di alleati come gli Stati Uniti, che vedevano Yoon come un partner chiave negli sforzi per contrastare Cina e Corea del Nord.

La legge marziale alla fine è durata solo circa sei ore dopo che i legislatori hanno votato per respingere la dichiarazione, sfidando gli sforzi della polizia e dell'esercito per isolare il parlamento, scavalcando recinzioni per evitare i cordoni di sicurezza.