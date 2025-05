Elon Musk ha dichiarato che X è stata colpita lunedì da un grave attacco informatico, sollevando interrogativi sul fatto che il miliardario politicamente divisivo sia stato preso di mira o se la sua decisione di ridurre drasticamente il personale di quella che una volta era Twitter stia tormentando il social network.

Le segnalazioni di problemi con X sono iniziate presto lunedì, con utenti in Asia, Europa e Nord America che hanno riferito di non riuscire ad accedere alla piattaforma, secondo il sito di monitoraggio Downdetector.

"C'è stato (e c'è ancora) un massiccio attacco informatico contro X," ha scritto Musk in un post sulla piattaforma, che ha funzionato a intermittenza nel corso della giornata.

Il capo di SpaceX e Tesla ha anche attribuito la colpa di un attacco informatico al crash del sito avvenuto l'anno scorso, quando un'intervista con Donald Trump stava per essere trasmessa in streaming, anche se non ha fornito prove a sostegno di questa affermazione.

Musk ha condiviso un post di un account chiamato DogeDesigner, suggerendo che l'ultimo attacco informatico fosse un altro segno di ostilità nei suoi confronti, in linea con le recenti proteste contro il cosiddetto Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE) che lui guida e gli atti di vandalismo contro le strutture di Tesla.

Durante un'intervista su Fox Business, Musk ha affermato che i computer utilizzati nell'attacco sembravano avere indirizzi digitali nell'area dell'Ucraina e che X stava ancora cercando di capire esattamente cosa fosse successo.

Gli esperti di sicurezza informatica affermano che è difficile valutare la situazione senza poter accedere alle operazioni interne di X, ma la durata dei problemi è un segnale di un attacco.

"È una guerra cibernetica che colpisce con tutta la sua forza," ha dichiarato Chad Cragle della piattaforma di difesa informatica Deepwatch.

"Con Musk sotto i riflettori e le tensioni politiche al massimo, questi attacchi mostrano tutti i segni di un'aggressione da parte di uno Stato-nazione."