La Corte Costituzionale della Corea del Sud emetterà venerdì la tanto attesa sentenza sull'impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, mesi dopo la sua sospensione per aver dichiarato la legge marziale.

Il tentativo di Yoon, il 3 dicembre, di sovvertire il governo civile ha gettato la Corea del Sud nel caos politico, avendo inviato soldati armati in Parlamento.

I legislatori hanno sfidato le truppe per respingere la misura e hanno successivamente messo sotto accusa Yoon, tuttavia i mesi di instabilità politica hanno colpito l'economia della Corea del Sud e lasciato il Paese in una situazione di stallo politico, addirittura in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta bersagliando la regione con dazi doganali.

La Corte ha tenuto settimane di udienze sull'impeachment per determinare se rimuovere ufficialmente Yoon dall'incarico e ha poi impiegato settimane per deliberare sul caso, alimentando speculazioni, con alcuni che suggeriscono che i giudici stiano affrontando intense divergenze.

"Il verdetto sul caso di impeachment del presidente sarà emesso il 4 aprile 2025 presso la Corte Costituzionale," ha dichiarato la Corte in un comunicato, martedì.

Per la rimozione di Yoon dall'incarico, almeno sei degli otto giudici della Corte devono votare a favore. La conferma dell'impeachment farebbe scattare le elezioni, che dovranno tenersi entro 60 giorni.

Centinaia di migliaia di sudcoreani si sono radunati ogni fine settimana nel centro di Seoul, sia a favore che contro Yoon.

Yoon, ex procuratore, è stato arrestato a gennaio con l'accusa di insurrezione, ma è stato rilasciato all'inizio di marzo per motivi procedurali. È rimasto fermo nella sua posizione e ha accusato l'opposizione di essere "maliziosa".

Inoltre, è il primo presidente sudcoreano in carica ad essere processato in un processo penale, con l'accusa di insurrezione per la legge marziale.

TRT Global - South Korea on edge as Constitutional Court announces date on Yoon's impeachment ruling The Constitutional Court says it will rule on Yoon's impeachment on Friday, saying broadcasters and public attendance will be allowed. 🔗

Nuove elezioni

"A distanza di quattro lunghi mesi di attesa, la Corte Costituzionale ha finalmente risposto al popolo”, ha dichiarato il portavoce del Partito Democratico all'opposizione.

"Crediamo che la Corte dimostrerà la sua ferma determinazione a difendere l'ordine costituzionale e i principi fondanti della Repubblica di Corea rimuovendo l'insurrezionalista Yoon Suk-yeol dal suo incarico”.

Da parte sua, il partito di Yoon ha accolto con favore la decisione della Corte, auspicando che il verdetto sia “equo e imparziale” e che non porti a ulteriori disordini sociali.

“Il partito del Potere Popolare rispetterà e accetterà la decisione della Corte, e dopo il verdetto, sia il partito di governo che quello di opposizione... devono guidare gli sforzi per ridurre le divisioni pubbliche e promuovere l'unità nazionale," ha dichiarato Kweon Seong-dong, leader parlamentare del PPP.

Nel caso in cui la Corte Costituzionale decidesse di destituire formalmente il presidente, ciò porterebbe a nuove elezioni, che il leader dell'opposizione Lee Jae-myung è attualmente il favorito per vincere.

La scorsa settimana, una corte d'appello ha annullato una condanna per violazione della legge elettorale contro Lee, potenzialmente aprendo la strada alla sua candidatura presidenziale.

Tuttavia, se la condanna venisse ripristinata in appello prima delle elezioni, Lee perderebbe il suo seggio parlamentare e sarebbe escluso dalla candidatura per cinque anni, compresa la prossima elezione presidenziale.

Leif-Eric Easley, professore presso l'Università Ewha di Seoul, ha dichiarato che il verdetto su Lee potrebbe essere percepito "da molti coreani come un tentativo di leggere i segnali politici."

"Questa è la magistratura che cerca di risolvere la crisi politica della Corea del Sud attraverso un'elezione piuttosto che attraverso i tribunali."

In un caso separato, la scorsa settimana la Corte Costituzionale ha respinto l'impeachment del primo ministro Han Duck-soo, reintegrandolo come presidente ad interim — un ruolo che ha assunto dopo la sospensione del presidente per aver dichiarato la legge marziale.

Gli esperti hanno affermato che questa sentenza non ha una correlazione legale diretta con la decisione pendente sull'impeachment di Yoon, poiché non si è concentrata sulla legalità della legge marziale stessa.