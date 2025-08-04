La Corea del Nord, estremamente sensibile a qualsiasi critica esterna alla sua leadership e al suo leader di terza generazione, Kim Jong-un, non ha commentato immediatamente il passo intrapreso dalla Corea del Sud.

Il precedente governo conservatore del Sud aveva ripreso le trasmissioni quotidiane con gli altoparlanti a giugno dello scorso anno, dopo una pausa di anni, in risposta al lancio di palloni carichi di spazzatura verso il Sud da parte della Corea del Nord, in una campagna di guerra psicologica.

Gli altoparlanti trasmettevano messaggi di propaganda e canzoni K-pop, una playlist chiaramente progettata per colpire un nervo scoperto a Pyongyang, dove il governo di Kim ha intensificato una campagna per eliminare l'influenza della cultura pop e della lingua sudcoreana tra la popolazione, nel tentativo di rafforzare il dominio dinastico della sua famiglia.

Le campagne di guerra psicologica in stile Guerra Fredda hanno ulteriormente alimentato le tensioni, già esacerbate dal programma nucleare in avanzamento della Corea del Nord e dagli sforzi della Corea del Sud per espandere le esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti e la cooperazione trilaterale in materia di sicurezza con il Giappone.

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, un liberale entrato in carica a giugno dopo aver vinto un'elezione anticipata per sostituire il conservatore destituito Yoon Suk-yeol, ha promesso di migliorare le relazioni con Pyongyang, che ha reagito furiosamente alle politiche dure di Yoon e ha evitato il dialogo.

Tuttavia, Kim Yo-jong, l'influente sorella del leader nordcoreano, ha respinto le aperture del governo di Lee la scorsa settimana, affermando che la “cieca fiducia” di Seoul nell'alleanza con gli Stati Uniti e l'ostilità verso la Corea del Nord la rendono indistinguibile dal suo predecessore conservatore.

I suoi commenti implicano che la Corea del Nord — ora concentrata sulla sua crescente cooperazione con la Russia per la guerra in Ucraina — non sente alcuna urgenza di riprendere la diplomazia con Seoul e Washington nel prossimo futuro.