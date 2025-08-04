MONDO
3 min di lettura
Corea del Sud rimuove gli altoparlanti di propaganda al confine in un gesto conciliatorio verso il Nord
Il nuovo presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, promette di riparare i rapporti con Pyongyang dopo anni di relazioni tese sotto il predecessore destituito Yoon Suk-yeol.
Corea del Sud rimuove gli altoparlanti di propaganda al confine in un gesto conciliatorio verso il Nord
A North Korean military guard post, left, and loudspeaker are seen from Paju, South Korea, near the border with North Korea, / AP
4 agosto 2025

Lunedì, l'esercito della Corea del Sud ha annunciato di aver iniziato a rimuovere gli altoparlanti lungo il confine con la Corea del Nord, un gesto volto a ridurre le tensioni.

Gli altoparlanti erano stati precedentemente utilizzati per diffondere propaganda anti-nordcoreana oltre il confine, ma il nuovo governo liberale del Sud ha interrotto le trasmissioni a giugno come gesto di conciliazione, nel tentativo di ricostruire la fiducia e rilanciare il dialogo con Pyongyang, che negli ultimi anni ha in gran parte interrotto la cooperazione con il Sud.

Il Ministero della Difesa sudcoreano ha dichiarato che la rimozione fisica degli altoparlanti dal confine rappresenta un'altra “misura pratica” per allentare le tensioni tra le due Coree, divise dalla guerra, e che ciò non compromette la prontezza militare del Sud.

Lee Kyung-ho, portavoce del ministero, non ha fornito dettagli specifici su come gli altoparlanti rimossi saranno conservati o se potrebbero essere rapidamente reinstallati al confine in caso di un nuovo aumento delle tensioni tra le due Coree.

Non ci sono state discussioni tra i due eserciti prima della decisione del Sud di rimuovere gli altoparlanti, ha aggiunto Lee durante un briefing.

Messaggi di propaganda e canzoni K-pop

recommended

La Corea del Nord, estremamente sensibile a qualsiasi critica esterna alla sua leadership e al suo leader di terza generazione, Kim Jong-un, non ha commentato immediatamente il passo intrapreso dalla Corea del Sud.

Il precedente governo conservatore del Sud aveva ripreso le trasmissioni quotidiane con gli altoparlanti a giugno dello scorso anno, dopo una pausa di anni, in risposta al lancio di palloni carichi di spazzatura verso il Sud da parte della Corea del Nord, in una campagna di guerra psicologica.

Gli altoparlanti trasmettevano messaggi di propaganda e canzoni K-pop, una playlist chiaramente progettata per colpire un nervo scoperto a Pyongyang, dove il governo di Kim ha intensificato una campagna per eliminare l'influenza della cultura pop e della lingua sudcoreana tra la popolazione, nel tentativo di rafforzare il dominio dinastico della sua famiglia.

Le campagne di guerra psicologica in stile Guerra Fredda hanno ulteriormente alimentato le tensioni, già esacerbate dal programma nucleare in avanzamento della Corea del Nord e dagli sforzi della Corea del Sud per espandere le esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti e la cooperazione trilaterale in materia di sicurezza con il Giappone.

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, un liberale entrato in carica a giugno dopo aver vinto un'elezione anticipata per sostituire il conservatore destituito Yoon Suk-yeol, ha promesso di migliorare le relazioni con Pyongyang, che ha reagito furiosamente alle politiche dure di Yoon e ha evitato il dialogo.

Tuttavia, Kim Yo-jong, l'influente sorella del leader nordcoreano, ha respinto le aperture del governo di Lee la scorsa settimana, affermando che la “cieca fiducia” di Seoul nell'alleanza con gli Stati Uniti e l'ostilità verso la Corea del Nord la rendono indistinguibile dal suo predecessore conservatore.

I suoi commenti implicano che la Corea del Nord — ora concentrata sulla sua crescente cooperazione con la Russia per la guerra in Ucraina — non sente alcuna urgenza di riprendere la diplomazia con Seoul e Washington nel prossimo futuro.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us