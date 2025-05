Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avvertito che i valori fondamentali della NATO sono sotto minaccia in regioni come Ucraina e Gaza.

"I valori fondamentali di pace e stabilità che la nostra Alleanza difende sono sotto una minaccia senza precedenti in regioni come Ucraina e Gaza," ha dichiarato Fidan mercoledì durante il suo discorso di apertura a una cena in onore dei ministri degli Esteri in visita, nella città mediterranea turca di Antalya, per un incontro informale della NATO.

Definendo la NATO l'Alleanza di maggior successo nella storia dell'umanità, ha affermato che la sua forza non deriva solo dalle responsabilità militari, ma più importante dal fatto che rappresentiamo una comunità di valori, principi e idee condivisi.

"Questo accade in un momento in cui le sfide ibride e il terrorismo rappresentano pericoli seri per le nostre democrazie. Di fronte a queste sfide, la nostra risorsa più grande rimane la nostra unità e solidarietà," ha aggiunto.

Sottolineando l'importanza dell'incontro, Fidan ha dichiarato che la riunione di giovedì avrebbe incluso anche discussioni intensive in vista del Vertice dell'Aia previsto per giugno.

Il ministro degli Esteri turco ha espresso la speranza che la cena potesse servire come opportunità per discussioni informali di idee in un contesto più rilassato.

Fidan ha osservato che l'umanità ha fatto molta strada dalla fondazione della città di Side nel VII secolo a.C., eppure la regola universale della pace attraverso il potere collettivo e la cooperazione di coloro uniti da valori condivisi rimane valida oggi come allora.

Le sfide che la NATO deve affrontare

Sottolineando l'importanza di essere uniti negli obiettivi e negli impegni finali nonostante le differenze, ha esortato i paesi alleati a combinare ciò con le capacità necessarie per sostenere la volontà e gli impegni dell'Alleanza in modo "efficace, equo e inclusivo."

"Questi includono una giusta condivisione del carico transatlantico all'interno della nostra alleanza, una cooperazione illimitata nell'industria della difesa tra gli alleati e investimenti nella nostra futura difesa collettiva attraverso l'innovazione," ha dichiarato.

"Senza dubbio, alcune di queste questioni richiedono ai nostri governi di prendere decisioni difficili e coraggiose in un mondo pieno di responsabilità urgenti.

"Inoltre, in molti paesi alleati, la sicurezza viene data per scontata e c'è riluttanza ad agire secondo i requisiti evolutivi e impegnativi della sicurezza," ha aggiunto.

Affermando che è dovere dell'alleanza spiegare l'entità delle minacce che tutti affrontano in modo chiaro ma non allarmante, Fidan ha invitato la NATO a spiegare le necessità per superare queste sfide e rassicurare le persone che non sono sole in questo processo.