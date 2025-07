I diplomatici iraniani ed europei si incontreranno venerdì a Istanbul per avviare un nuovo tentativo di superare lo stallo sul programma nucleare di Teheran.

I rappresentanti di Regno Unito, Francia e Germania, noti come le nazioni E3, si riuniranno presso il consolato iraniano per i primi colloqui dopo la guerra di 12 giorni tra Iran e Israele a giugno, durante la quale bombardieri statunitensi hanno colpito strutture legate al nucleare.

Il ritorno delle sanzioni, noto come meccanismo di “snapback”, “rimane sul tavolo”, secondo un diplomatico europeo che ha parlato in condizione di anonimato data la sensibilità dei colloqui.

“Un possibile ritardo nell'attivazione dello snapback è stato proposto agli iraniani a condizione che ci sia un impegno diplomatico credibile da parte dell'Iran, che riprenda la piena cooperazione con l'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) e che affronti le preoccupazioni sul suo stock di uranio altamente arricchito,” ha dichiarato il diplomatico.

I leader europei hanno affermato che le sanzioni riprenderanno entro la fine di agosto se non ci saranno progressi nel contenere il programma nucleare iraniano.

Teheran, nel frattempo, ha dichiarato che gli Stati Uniti, che si sono ritirati dall'accordo del 2015 durante il primo mandato del presidente Donald Trump, devono ricostruire la fiducia nel loro ruolo nei negoziati.

Il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi ha affermato che l'impegno dell'Iran dipende da “diversi principi chiave” che includono “ricostruire la fiducia dell'Iran – poiché l'Iran non ha assolutamente fiducia negli Stati Uniti.”

In un post sui social media giovedì, ha anche dichiarato che i colloqui non dovrebbero essere usati “come una piattaforma per agende nascoste come azioni militari.”

Gharibabadi ha insistito sul fatto che il diritto dell'Iran di arricchire uranio “in linea con le sue legittime necessità” debba essere rispettato e che le sanzioni vengano rimosse.

Attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran

L'Iran ha ripetutamente minacciato di lasciare il Trattato di Non Proliferazione Nucleare, che lo impegna a non sviluppare armi nucleari, se le sanzioni dovessero tornare.

I colloqui di venerdì si terranno a livello di viceministri, con l'Iran che invierà il viceministro degli Esteri Majid Takht-e Ravanchi.

Un incontro simile si è tenuto a Istanbul a maggio.

L'identità dei rappresentanti dell'E3 non è stata immediatamente chiarita, ma si prevede la partecipazione del vice commissario per la politica estera dell'Unione Europea.

Regno Unito, Francia e Germania erano firmatari dell'accordo del 2015, insieme a Stati Uniti, Russia e Cina. Quando gli Stati Uniti si ritirarono nel 2018, Trump insistette sul fatto che l'accordo non fosse abbastanza rigoroso. Secondo l'accordo originale, né la Russia né la Cina possono porre il veto al ripristino delle sanzioni.

Dopo gli attacchi israeliani e statunitensi all'Iran, che hanno visto bombardieri B-52 americani colpire tre siti nucleari, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato l'E3 di ipocrisia, affermando che non hanno rispettato i loro obblighi mentre sostenevano gli attacchi di Israele.

Sullo sfondo del conflitto, che ha visto l'Iran rispondere con attacchi missilistici contro Israele e un attacco a una base statunitense in Qatar, il futuro rimane incerto.

Mentre i funzionari europei hanno dichiarato di voler evitare ulteriori conflitti e di essere aperti a una soluzione negoziata, hanno avvertito che il tempo sta per scadere.

Un portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran ha dichiarato giovedì che l'industria nucleare del paese “ricrescerà e prospererà di nuovo” dopo i recenti attacchi di Israele e degli Stati Uniti.