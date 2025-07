Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu visiterà la Casa Bianca il 7 luglio per colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre Washington intensifica gli sforzi per negoziare un cessate il fuoco a Gaza.

Un funzionario statunitense, parlando in condizione di anonimato, ha confermato la visita.

Sarà la terza visita di Netanyahu a Washington da quando Trump è tornato in carica a gennaio.

L'annuncio arriva pochi giorni dopo che Trump ha espresso speranza per una tregua a Gaza "entro una settimana", in un contesto di crescente attenzione internazionale sul genocidio israeliano in corso nel territorio palestinese assediato.

"Questa è stata una priorità per il presidente sin dal suo insediamento: porre fine a questa brutale guerra a Gaza", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt durante un briefing con i giornalisti.

Ha aggiunto che Netanyahu aveva "espresso interesse" per un incontro e che entrambe le parti stavano lavorando per finalizzare la data.

"È straziante vedere le immagini che arrivano sia da Israele che da Gaza durante questa guerra, e il presidente vuole vederne la fine", ha aggiunto.

Il Ministro degli Affari Strategici di Israele, Ron Dermer, dovrebbe visitare Washington questa settimana per colloqui preparatori in vista dell'arrivo di Netanyahu.

Netanyahu è stato il primo leader straniero a visitare Trump durante il suo secondo mandato, con un viaggio a febbraio che includeva un annuncio a sorpresa del presidente statunitense riguardo alla possibilità che Washington considerasse piani per "prendere il controllo" di Gaza.

Il primo ministro israeliano ha visitato nuovamente Washington ad aprile.

La fine della guerra di 12 giorni tra Israele e Iran ha aperto una finestra diplomatica per un accordo di cessate il fuoco, con Trump apparentemente desideroso di ottenere un altro successo in politica estera.

"Pensiamo che già la prossima settimana riusciremo a ottenere un cessate il fuoco", ha dichiarato Trump ai giornalisti venerdì.

Successivamente, ha esortato Israele a "concludere l'accordo a Gaza" in un post sulla sua piattaforma Truth Social.

Nonostante le pressioni statunitensi, la carneficina militare di Israele a Gaza è continuata.

L'agenzia di difesa civile dell'enclave palestinese ha dichiarato che gli attacchi israeliani di lunedì hanno ucciso almeno 95 persone, tra cui 33 in un'area di riposo sul lungomare.

Durante il fine settimana, Trump ha anche apparentemente collegato gli aiuti militari statunitensi a procedimenti legali interni in Israele, chiedendo ai procuratori di ritirare le accuse di corruzione contro Netanyahu.

Relazione Trump - Netanyahu

La prevista visita di Netanyahu arriva dopo rapporti di alcuni mesi fa che parlavano di gravi tensioni tra i due.

I disaccordi precedenti derivavano da diverse questioni, tra cui il genocidio israeliano a Gaza e i rapporti con l'Iran prima dell'ultima escalation.

Gli analisti hanno affermato che la tensione è diventata particolarmente evidente durante il recente tour in Medio Oriente di Trump, che ha escluso Israele — una prima volta per un presidente statunitense.

Nei giorni precedenti quella visita, Trump ha negoziato un cessate il fuoco con gli Houthi dello Yemen senza chiedere loro di fermare gli attacchi contro obiettivi israeliani.

Ha anche approvato colloqui diretti con Hamas, durante i quali il suo team avrebbe accettato di facilitare aiuti umanitari urgenti a Gaza in cambio del rilascio di un cittadino con doppia cittadinanza statunitense-israeliana.

Il genocidio israeliano a Gaza

Israele sta conducendo un genocidio a Gaza dall'ottobre 2023.

I palestinesi hanno registrato l'uccisione di oltre 56.500 persone, per lo più donne e bambini.

Si teme che circa 11.000 palestinesi siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte, secondo l'agenzia ufficiale WAFA della Palestina.

Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio reale delle vittime superi di gran lunga quanto riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe aggirarsi intorno ai 200.000.

Washington assegna 3,8 miliardi di dollari all'anno in finanziamenti militari al suo storico alleato Israele.

Dall'ottobre 2023, gli Stati Uniti hanno speso oltre 22 miliardi di dollari per sostenere il genocidio di Israele a Gaza e le guerre nei paesi vicini.

Nonostante le critiche di alti funzionari statunitensi riguardo all'elevato numero di vittime civili a Gaza, Washington ha finora resistito alle richieste di imporre condizioni sui trasferimenti di armi.