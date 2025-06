Nel corso dell’incontro con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente della Repubblica di Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, ha affermato che la Türkiye impiega tutti gli strumenti diplomatici a sua disposizione per garantire la stabilità non solo nel Caucaso, ma in tutta la regione.

In un comunicato pubblicato sul profilo X della Direzione della Comunicazione della Presidenza turca, si precisa che Erdoğan ha fatto riferimento anche ai contatti in corso con altri leader per contrastare i rischi derivanti dall’escalation di violenza innescata dagli attacchi israeliani contro l’Iran. In questo contesto, il presidente turco ha sottolineato l’importanza dell’accordo raggiunto nei negoziati di pace tra Armenia e Azerbaigian, tuttora in corso.

Durante l’incontro di venerdì a Istanbul, Erdoğan e Pashinyan hanno discusso gli sviluppi regionali, i contatti tra Ankara ed Erevan e il processo di pace e dialogo nel Caucaso meridionale.

Erdoğan ha inoltre ribadito che la Türkiye continuerà a fornire pieno sostegno a tutte le iniziative volte allo sviluppo della regione, basate su un approccio di “win-win”.

Nel colloquio sono stati infine valutati anche i possibili passi futuri nel quadro del processo di normalizzazione tra Türkiye e Armenia.