Tutti gli occhi sono puntati su Istanbul per i colloqui di giovedì tra Russia e Ucraina, in un clima di ottimismo che la diplomazia possa finalmente offrire una via d'uscita a uno dei conflitti più letali in Europa degli ultimi decenni.

Grande attenzione è rivolta a chi parteciperà, in particolare alla possibilità di un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, e ai commenti del presidente degli Stati Uniti su una possibile deviazione verso la Türkiye durante il suo viaggio nel Golfo.

Tuttavia, gli analisti sottolineano che i colloqui sono significativi di per sé, poiché si prevede che affrontino una vasta gamma di questioni controverse, dai termini del cessate il fuoco e i territori contesi alla neutralità militare e alle sanzioni.

Oleg Ignatov, analista senior per la Russia presso l'International Crisis Group, vede questi colloqui come un'opportunità rara per porre fine alla guerra.

"Sarà molto significativo, e penso che tutti dovrebbero sostenere questi negoziati", ha detto. "Questa è l'unica vera possibilità, l'unica opzione reale per porre fine a questa guerra."

La posizione della Russia: Garanzie di sicurezza, neutralità e revoca delle sanzioni

Sebbene i colloqui di Istanbul possano riavviare il processo di pace, bloccato da tempo e avviato per la prima volta in Türkiye nel marzo 2022, gli osservatori affermano che ci sono molte questioni che le due parti devono affrontare per cogliere questa promettente apertura diplomatica.

Secondo Ignatov, la Russia probabilmente insisterà per una soluzione globale basata sull'accordo preliminare raggiunto a Istanbul nel 2022, un documento dal quale l'Ucraina si è successivamente ritirata.

Mosca dovrebbe chiedere che l'Ucraina adotti una neutralità formale, sancita attraverso modifiche costituzionali, e ottenere garanzie di sicurezza che impediscano l'espansione della NATO negli ex stati sovietici.

"La Russia negozierà basandosi sugli accordi di Istanbul del 2022", ha spiegato Ignatov. "L'Ucraina non ha accettato questo accordo e si è ritirata dai negoziati nell'aprile 2022."

Ha osservato che la parte russa rimane concentrata soprattutto sulle questioni di sicurezza, a differenza di altri attori come gli Stati Uniti.

"Se guardate all'intervista recente dell'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff, ha detto che la questione principale sono i territori. Ma i russi... dicono che la sicurezza è la questione principale."

La questione dei territori è "molto complessa e molto controversa" per entrambe le parti, ha aggiunto Ignatov.

Una richiesta centrale di Mosca è che l'Ucraina rinunci formalmente a qualsiasi ambizione di aderire alla NATO.

"La Russia vuole garanzie scritte perché, se guardate al trattato di Istanbul, significava che l'Ucraina avrebbe dovuto modificare la sua costituzione. Al momento, l'Ucraina può perseguire l'adesione alla NATO secondo la sua costituzione, ma la Russia vuole che l'Ucraina la modifichi."

Mosca dovrebbe anche cercare garanzie più ampie dalla NATO e potenzialmente un trattato separato che affronti le preoccupazioni di sicurezza della Russia.

La demilitarizzazione è un altro tema importante, dove la Russia probabilmente cercherà restrizioni sulla "dimensione dell'esercito ucraino e garanzie o limitazioni su ciò che l'Ucraina può produrre o acquistare, come tipi di armi, incluse tecnologie militari", ha spiegato.

Mosca solleverà probabilmente anche la questione delle leggi sulla lingua e sull'istruzione, chiedendo maggiori protezioni per i russofoni in Ucraina.

Infine, le sanzioni saranno un tema centrale, ancor di più dopo che l'UE ha approvato il suo 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia mercoledì.

"Se il conflitto finisce, se c'è un accordo globale, la Russia sostiene che anche le sanzioni dovrebbero essere revocate, e c'è una discussione su... come potrebbero essere revocate."

La posizione dell'Ucraina: Cessate il fuoco prima di tutto, nessuna concessione sulla sovranità

Dal punto di vista di Kiev, l'obiettivo principale è garantire un cessate il fuoco immediato e incondizionato.

L'Ucraina è cauta riguardo a qualsiasi richiesta che implichi concessioni territoriali o modifiche alla sua costituzione, e vuole evitare qualsiasi accordo che possa legittimare le rivendicazioni territoriali della Russia, ha detto Ignatov.

"L'Ucraina è pronta a congelare la guerra", ha continuato. "Non vuole fare alcun impegno su concessioni riguardo alla sua sicurezza o ai suoi territori. L'Ucraina sarebbe soddisfatta di congelare semplicemente la guerra senza fare impegni scritti con la Russia."

Shelby Magid, vice direttore del Centro Eurasia presso l'Atlantic Council, ritiene anche che la linea rossa dell'Ucraina sia un cessate il fuoco incondizionato che copra terra, aria e mare.

"L'Ucraina è ferma nel volere un cessate il fuoco incondizionato per 30 giorni, e questo deve includere terra, aria e mare", ha detto, aggiungendo: "Non mi aspetto che la Russia accetti questo."

Magid ha anche espresso scetticismo sul fatto che il presidente russo Vladimir Putin possa incontrare di persona Volodymyr Zelenskyy dell'Ucraina.

L'Ucraina ha anche richieste umanitarie sul tavolo, tra cui "il pieno ritorno dei prigionieri di guerra, dei bambini rapiti e dei detenuti civili".

Per ora, Kiev si concentra sull'obiettivo di ottenere un cessate il fuoco temporaneo, piuttosto che negoziare un accordo di pace permanente.

"Stanno guardando al breve termine per vedere se si può concordare un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni", ha detto Magid, sottolineando che qualsiasi tregua "deve includere terra, aria e mare".

"La Russia ha cercato di ottenere versioni di cessate il fuoco che in realtà la favorissero, perché l'Ucraina è piuttosto forte in mare. L'Ucraina non accetterà un cessate il fuoco parziale a questo punto. Questo non è nemmeno ciò che gli Stati Uniti vogliono vedere."