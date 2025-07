Il Presidente degli Stati Uniti ha affermato che la Coca-Cola ha accettato di utilizzare zucchero di canna al posto dello sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. Questo passo è sostenuto da tempo dai difensori della salute pubblica.

Il presidente Donald Trump ha annunciato che la Coca-Cola userà zucchero di canna invece dello sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio nelle bevande prodotte negli Stati Uniti.

Trump ha scritto sulla piattaforma Truth Social: “Ho parlato con la Coca-Cola affinché usino il VERO zucchero di canna nei prodotti Coca-Cola negli Stati Uniti, e hanno accettato di farlo... È decisamente meglio!”

Il presidente non ha spiegato cosa abbia motivato questo intervento. Tuttavia, questo cambiamento non influenzerà la sua bevanda preferita, la Diet Coke. Dopo essere tornato in carica, si riporta che Trump abbia reinstallato il pulsante nello Studio Ovale usato per farsi portare la bibita senza zucchero.

La Coca-Cola non ha confermato il cambiamento nella composizione, ma in una dichiarazione ha affermato: “Apprezziamo l’interesse del Presidente Trump per il nostro iconico marchio Coca-Cola. Presto condivideremo ulteriori dettagli sulle nuove opzioni innovative della nostra gamma di prodotti.”

La Diet Coke, bevanda preferita da Trump, contiene l’aspartame, un dolcificante recentemente classificato come “possibile cancerogeno” dall’agenzia di ricerca sul cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Un eventuale cambiamento degli ingredienti potrebbe generare tensioni politiche negli Stati del Midwest americano, dove il mais è una delle colture principali e dove Trump gode di un forte sostegno.