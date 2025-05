La Russia ha dichiarato che le sue difese aeree hanno abbattuto almeno 232 droni ucraini in diverse regioni russe, inclusi alcuni che si stavano avvicinando a Mosca, dove gli aeroporti della capitale sono stati temporaneamente chiusi per garantire la sicurezza dei voli.

Mentre Russia, Ucraina, Stati Uniti e potenze europee valutano la sequenza di un possibile termine del conflitto in Ucraina, che dura da oltre tre anni, la guerra dei droni continua e i combattimenti si intensificano in alcune aree del fronte.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato mercoledì di aver distrutto almeno 232 droni ucraini, per lo più nelle regioni occidentali della Russia al confine con l'Ucraina, ma anche alcuni che si stavano dirigendo verso Mosca, una città che, insieme all'area circostante, conta una popolazione di 21 milioni di persone.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha affermato che tre droni sono stati abbattuti mentre erano in rotta verso la capitale, dove tre importanti aeroporti hanno sospeso brevemente i voli prima di riprendere le operazioni.

Non sono stati segnalati feriti, ma l'esercito ucraino ha dichiarato che i suoi droni hanno colpito lo stabilimento Bolkhovsky Semiconductor Devices nella regione di Oryol, un impianto di produzione di semiconduttori che, secondo Kiev, rifornisce i produttori russi di caccia e missili.

Sviluppo di nuovi droni

La guerra in Ucraina è diventata un centro di innovazione per i droni, con entrambe le parti che dispiegano sciami di droni ben oltre le linee del fronte nel tentativo di interrompere le attività produttive.

Mosca e Kiev cercano di acquistare e sviluppare nuovi droni, utilizzarli in modi innovativi e trovare nuovi metodi per distruggerli, dai fucili dei contadini al disturbo elettronico.

I soldati riferiscono una paura viscerale per i droni e entrambe le parti utilizzano nella loro propaganda immagini inquietanti di attacchi mortali, mostrando soldati dilaniati nei bagni o in fuga da veicoli in fiamme.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze stanno avanzando in punti chiave lungo il fronte, mentre i blogger filorussi hanno affermato che la Russia ha sfondato le linee ucraine tra Pokrovsk e Kostiantynivka nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale.

Reuters non ha potuto verificare questa affermazione.

Il presidente Vladimir Putin martedì ha visitato per la prima volta la regione occidentale di Kursk da quando le forze russe hanno espulso le truppe ucraine dall'area il mese scorso.

Putin ha inviato decine di migliaia di soldati in Ucraina nel febbraio 2022 e attualmente la Russia controlla circa un quinto del paese.