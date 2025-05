L'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un accordo di partenariato economico "storico" con l'Ucraina, dopo settimane di intense negoziazioni per consentire a Washington l'accesso ai giacimenti di minerali rari di Kiev, hanno dichiarato entrambi i Paesi.

"Sono lieto di annunciare la firma dell'accordo di partenariato economico storico di oggi," ha dichiarato mercoledì il Segretario al Tesoro Scott Bessent in un messaggio video, descrivendo l'accordo come "storico".

Kiev ha affermato di aver ottenuto garanzie sul controllo delle proprie risorse.

Entrambe le parti hanno firmato l'accordo dopo che il Presidente Trump ha spinto l'Ucraina a ripagare Washington per l'aiuto ricevuto nel respingere la Russia.

Un alto funzionario ucraino ha dichiarato di aver firmato un accordo per la creazione di un Fondo di Investimento per la Ricostruzione USA-Ucraina, che consentirà a entrambi i Paesi di espandere il loro potenziale economico e contribuire alla sicurezza dell'Ucraina.

"Insieme agli Stati Uniti, stiamo creando un Fondo che attirerà investimenti globali nel nostro Paese," ha scritto su X la Vice Primo Ministro Yulia Svyrydenko.

"La sua implementazione consente a entrambi i Paesi di espandere il loro potenziale economico attraverso una cooperazione e investimenti equi," ha aggiunto.

"Gli Stati Uniti contribuiranno al fondo. Oltre ai contributi finanziari diretti, potrebbero anche fornire nuove forme di assistenza — ad esempio sistemi di difesa aerea per l'Ucraina."

L'Ucraina mantiene il controllo delle risorse naturali

Trump aveva richiesto diritti sulle ricchezze minerarie dell'Ucraina, vitali per le nuove tecnologie, dopo aver chiesto un risarcimento per i miliardi di dollari in armi statunitensi inviati dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, poco più di tre anni fa.

Dopo una iniziale esitazione, l'Ucraina ha accettato l'accordo come un modo per garantire investimenti a lungo termine da parte degli Stati Uniti, mentre Trump cerca di ridurre drasticamente gli impegni di sicurezza statunitensi nel mondo.

A Kiev, il Primo Ministro Denys Shmygal ha dichiarato che i due Paesi istituiranno un Fondo di Investimento per la Ricostruzione, con ciascuna parte che avrà il 50% dei diritti di voto.

"L'Ucraina mantiene il pieno controllo sul proprio sottosuolo, infrastrutture e risorse naturali," ha affermato.

Per rispondere a una preoccupazione chiave per l'Ucraina, ha aggiunto che non sarà richiesto di ripagare alcun "debito" per i miliardi di dollari in armi e altri aiuti statunitensi.

"I profitti del fondo saranno reinvestiti esclusivamente in Ucraina," ha detto.

Trump aveva inizialmente richiesto 500 miliardi di dollari in ricchezze minerarie — circa quattro volte quanto gli Stati Uniti hanno contribuito all'Ucraina dall'inizio della guerra.

Trump ha esitato a offrire garanzie di sicurezza all'Ucraina e ha respinto le sue aspirazioni di entrare nella NATO.

Ma mercoledì Trump ha dichiarato che una presenza statunitense sul territorio sarebbe vantaggiosa per l'Ucraina.

Ricca di risorse minerarie

L'Ucraina possiede circa il 5% delle risorse minerarie e delle terre rare del mondo, secondo varie stime.

Tuttavia, non è ancora iniziato lo sfruttamento di molte di queste risorse e molti siti si trovano in territori attualmente occupati dalle forze russe.

In particolare, l'Ucraina detiene circa il 20% della grafite mondiale, un materiale essenziale per le batterie elettriche, secondo il Bureau de Recherches Géologiques et Minières della Francia.

L'Ucraina è anche un importante produttore di manganese e titanio e afferma di possedere i più grandi giacimenti di litio in Europa.

La Russia controlla circa il 20% del territorio ucraino dopo più di tre anni di combattimenti brutali che hanno causato decine di migliaia di morti, inclusi civili.