Il presidente Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky stanno valutando un accordo che prevede l'acquisto da parte di Washington di droni ucraini testati sul campo di battaglia, in cambio dell'acquisto di armi statunitensi da parte di Kiev, ha dichiarato Zelensky in un'intervista al New York Post.

I droni ucraini sono stati in grado di colpire obiettivi fino a 800 miglia (1.300 km) all'interno del territorio russo.

“Il popolo americano ha bisogno di questa tecnologia, e voi dovete averla nel vostro arsenale,” ha dichiarato Zelensky al Post nell'intervista condotta mercoledì.

Il leader ucraino ha affermato che i droni sono lo strumento chiave che ha permesso al suo Paese di resistere all'invasione russa per oltre tre anni. “Saremo pronti a condividere questa esperienza con l'America e altri partner europei,” ha reso noto il leader ucraino, aggiungendo che l'Ucraina è in trattative con Danimarca, Norvegia e Germania.

Zelensky ha annunciato accordi futuri non specificati con gli Stati Uniti, che, secondo lui, rafforzeranno il suo Paese, mentre si è presentato in Parlamento per proporre il suo nuovo governo.

La richiesta di bilancio per la difesa e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti per il prossimo anno prevede un aumento della spesa per i piccoli droni, in parte a causa delle lezioni apprese durante la guerra della Russia in Ucraina, dove i velivoli senza pilota si sono dimostrati una componente essenziale di un combattimento a basso costo ma altamente efficace.