Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha incontrato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan a Istanbul, in un colloquio ritenuto un passo storico verso la pace regionale.

L’incontro tra i due leader si è tenuto venerdì presso il Palazzo Dolmabahçe e, secondo una nota della Presidenza turca, è durato poco più di un’ora.

Dopo questo raro vertice bilaterale, la Presidenza della Repubblica di Türkiye ha dichiarato che Ankara sosterrà gli sforzi di pace in corso tra l’Armenia e l’Azerbaigian.

Nella stessa nota è stato inoltre precisato che Erdoğan e Pashinyan hanno discusso anche della recente escalation di violenza tra Israele e l’Iran, con cui entrambi i Paesi condividono un confine terrestre.

Il presidente Erdoğan ha sottolineato l’importanza dell’intesa raggiunta nei negoziati di pace tra l’Azerbaigian e l’Armenia, alla luce delle attuali circostanze, e ha ribadito che la Türkiye continuerà a sostenere pienamente gli sforzi volti a sviluppare la regione secondo un approccio “win-win”.

Durante il colloquio, sono stati affrontati anche i possibili passi da compiere nel contesto del processo di normalizzazione tra Türkiye e Armenia.

Erdoğan ha dichiarato a Pashinyan che la Türkiye sta utilizzando “tutti i canali diplomatici” non solo per garantire la stabilità nel Caucaso, ma in tutta la regione, e che mantiene contatti con altri leader per prevenire i rischi derivanti in particolare dall’escalation delle tensioni tra Iran e Israele.

Pashinyan soddisfatto dell’incontro con Erdoğan

Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, in un messaggio pubblicato sul suo profilo X dopo l’incontro, ha dichiarato di aver avuto con il presidente Erdoğan “uno scambio approfondito di opinioni” sul processo di normalizzazione tra Armenia e Türkiye, sugli sviluppi regionali e sull’importanza di un dialogo continuo.

Pashinyan ha inoltre ribadito al leader turco la determinazione dell’Armenia a “costruire pace e stabilità nella regione”.

Prima dell’incontro, il presidente del Parlamento armeno, Alen Simonyan, aveva dichiarato che “questa visita ha un carattere storico, poiché è la prima volta nella storia della Repubblica di Armenia che si realizza un incontro di questo livello”.

Nel frattempo, giovedì anche il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha compiuto una visita in Türkiye, dove ha incontrato il presidente Erdoğan. Durante il colloquio, Erdoğan ha rinnovato il suo sostegno al processo di pace tra Azerbaigian e Armenia, mentre Aliyev ha sottolineato la “rilevanza” dell’alleanza tra i due Paesi.

Pashinyan segue una politica attiva per normalizzare i rapporti sia con Baku che con Ankara.

“Pashinyan vuole far uscire l’Armenia dall’isolamento, e il modo migliore per riuscirci è un accordo di pace con l’Azerbaigian e un processo di normalizzazione con la Türkiye”, ha dichiarato Thomas de Waal, esperto senior di Carnegie Europe, in un’intervista all’AFP, sottolineando l’importanza di questo percorso.

Pashinyan aveva visitato la Türkiye solo una volta prima d’ora, in occasione della cerimonia di insediamento di Erdoğan nel 2023.

Ankara ed Erevan avevano nominato rappresentanti speciali alla fine del 2021 per avviare il processo di normalizzazione delle relazioni, iniziativa intrapresa dopo la sconfitta dell’Armenia nella guerra del Nagorno-Karabakh contro l’Azerbaigian.

Un anno dopo l’inizio dei colloqui, è stato deciso di ripristinare i voli commerciali tra i due Paesi, interrotti da oltre due anni.